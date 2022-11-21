https://sputniknews.com.tr/20221121/erdogan-rus-devlet-televizyonuna-aciklama-yapti-rusyayi-tecrit-girisimlerinin-bedeli-sonsuz-olacak-1063673307.html
Erdoğan Rus devlet televizyonuna açıklama yaptı: Rusya’yı tecrit girişimlerinin bedeli sonsuz olacak
Erdoğan Rus devlet televizyonuna açıklama yaptı: Rusya’yı tecrit girişimlerinin bedeli sonsuz olacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus Rossiya-1 devlet televizyonuna yaptığı açıklamada Rusya’yı tecrit etme girişimlerinin bedelinin ‘sonsuz olacağını’... 21.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-21T11:39+0300
2022-11-21T11:39+0300
2022-11-21T11:39+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
rusya
türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rossiya-1 televizyonunda yayınlanan Moskva.Kreml.Putin (Moskova.Kremlin.Putin) adlı programda Rusya’yı dünyanın geri kalanından izole etme girişimlerine ilişkin soruya "Bunun bedeli sonsuz olacak” yanıtını verdi.Türkiye Cumhurbaşkanı’nın söz konusu açıklamasının yer aldığı programın tamamının daha sonra yayınlanması bekleniyor.Ukrayna’da şubat ayında özel askeri operasyon başlatmasından beri bir dizi ülke Rusya karşıtı yaptırım ve sınırlamalar uyguluyor. Türkiye, Rusya’ya karşı yaptırım kararı almadı, bunun aksine Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk rolü üstlenmiş durumda.
https://sputniknews.com.tr/20221116/cumhurbaskani-erdogan-endonezyada-konusuyor-1063473995.html
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recep tayyip erdoğan, rusya, türkiye
recep tayyip erdoğan, rusya, türkiye
Erdoğan Rus devlet televizyonuna açıklama yaptı: Rusya’yı tecrit girişimlerinin bedeli sonsuz olacak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus Rossiya-1 devlet televizyonuna yaptığı açıklamada Rusya’yı tecrit etme girişimlerinin bedelinin ‘sonsuz olacağını’ belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rossiya-1 televizyonunda yayınlanan Moskva.Kreml.Putin (Moskova.Kremlin.Putin) adlı programda Rusya’yı dünyanın geri kalanından izole etme girişimlerine ilişkin soruya "Bunun bedeli sonsuz olacak” yanıtını verdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı’nın söz konusu açıklamasının yer aldığı programın tamamının daha sonra yayınlanması bekleniyor.
Ukrayna’da şubat ayında özel askeri operasyon başlatmasından beri bir dizi ülke Rusya karşıtı yaptırım ve sınırlamalar uyguluyor. Türkiye, Rusya’ya karşı yaptırım kararı almadı, bunun aksine Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk rolü üstlenmiş durumda.