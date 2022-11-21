https://sputniknews.com.tr/20221121/erdogan-rus-devlet-televizyonuna-aciklama-yapti-rusyayi-tecrit-girisimlerinin-bedeli-sonsuz-olacak-1063673307.html

Erdoğan Rus devlet televizyonuna açıklama yaptı: Rusya’yı tecrit girişimlerinin bedeli sonsuz olacak

Erdoğan Rus devlet televizyonuna açıklama yaptı: Rusya’yı tecrit girişimlerinin bedeli sonsuz olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus Rossiya-1 devlet televizyonuna yaptığı açıklamada Rusya’yı tecrit etme girişimlerinin bedelinin ‘sonsuz olacağını’... 21.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-21T11:39+0300

2022-11-21T11:39+0300

2022-11-21T11:39+0300

dünya

recep tayyip erdoğan

rusya

türkiye

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rossiya-1 televizyonunda yayınlanan Moskva.Kreml.Putin (Moskova.Kremlin.Putin) adlı programda Rusya’yı dünyanın geri kalanından izole etme girişimlerine ilişkin soruya "Bunun bedeli sonsuz olacak” yanıtını verdi.Türkiye Cumhurbaşkanı’nın söz konusu açıklamasının yer aldığı programın tamamının daha sonra yayınlanması bekleniyor.Ukrayna’da şubat ayında özel askeri operasyon başlatmasından beri bir dizi ülke Rusya karşıtı yaptırım ve sınırlamalar uyguluyor. Türkiye, Rusya’ya karşı yaptırım kararı almadı, bunun aksine Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk rolü üstlenmiş durumda.

https://sputniknews.com.tr/20221116/cumhurbaskani-erdogan-endonezyada-konusuyor-1063473995.html

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