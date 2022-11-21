https://sputniknews.com.tr/20221121/endonezyada-meydana-gelen-56-buyuklugundeki-depremde-can-kaybi-162ye-yukseldi-1063691277.html
Endonezya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 162’ye yükseldi
Endonezya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 162’ye yükseldi
Endonezya'daki 5.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 160'ı geçti. Depremle ilgili yapılan ilk değerlendirmede can kaybının 46 olduğu... 21.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-21T19:13+0300
2022-11-21T19:13+0300
2022-11-21T19:30+0300
endonezya
deprem
dünya
can kaybı
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Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde can kaybı artıyor. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Ciranjang şehrinin 18 kilometre güneybatısında meydana gelen depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu.Şiddetli deprem nedeniyle, aralarında hastane ve okulların da bulunduğu çok sayıda binanın hasar gördüğü bildirildi.Başkent Cakarta'da birkaç saniyelik sarsıntıya neden olduğu kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
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endonezya, deprem, can kaybı
endonezya, deprem, can kaybı
Endonezya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 162’ye yükseldi
19:13 21.11.2022 (güncellendi: 19:30 21.11.2022) Abone ol
Endonezya'daki 5.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 160'ı geçti. Depremle ilgili yapılan ilk değerlendirmede can kaybının 46 olduğu bildirilmişti.
Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde can kaybı artıyor.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Ciranjang şehrinin 18 kilometre güneybatısında meydana gelen depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu.
Şiddetli deprem nedeniyle, aralarında hastane ve okulların da bulunduğu çok sayıda binanın hasar gördüğü bildirildi.
Başkent Cakarta'da birkaç saniyelik sarsıntıya neden olduğu kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.