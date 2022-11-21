https://sputniknews.com.tr/20221121/endonezyada-meydana-gelen-56-buyuklugundeki-depremde-can-kaybi-162ye-yukseldi-1063691277.html

Endonezya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 162’ye yükseldi

Endonezya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 162’ye yükseldi

Endonezya'daki 5.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 160'ı geçti. Depremle ilgili yapılan ilk değerlendirmede can kaybının 46 olduğu... 21.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-21T19:13+0300

2022-11-21T19:13+0300

2022-11-21T19:30+0300

endonezya

deprem

dünya

can kaybı

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Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde can kaybı artıyor. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Ciranjang şehrinin 18 kilometre güneybatısında meydana gelen depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu.Şiddetli deprem nedeniyle, aralarında hastane ve okulların da bulunduğu çok sayıda binanın hasar gördüğü bildirildi.Başkent Cakarta'da birkaç saniyelik sarsıntıya neden olduğu kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

endonezya

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endonezya, deprem, can kaybı