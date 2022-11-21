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https://sputniknews.com.tr/20221121/endonezyada-56-buyuklugunde-deprem-20ye-yakin-olu-en-az-300-yarali-1063672361.html
Endonezya'da 5.6 büyüklüğünde deprem: 20'ye yakın ölü, en az 300 yaralı
Endonezya'da 5.6 büyüklüğünde deprem: 20'ye yakın ölü, en az 300 yaralı
Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre çok sayıda ölü, yüzlerce de yaralı var. 21.11.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
endonezya
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Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Ciranjang şehrinin 18 kilometre güneybatısında meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu. Başkent Cakarta'da birkaç saniyelik sarsıntıya neden olduğu kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.Ciranjang idaresinin başındaki Herman Suherman, Metro TV kanalına yaptığı açıklamada ilk belirlemelere göre yaklaşık 20 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 300 de yaralı olduğunu aktardı.
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endonezya, deprem

Endonezya'da 5.6 büyüklüğünde deprem: 20'ye yakın ölü, en az 300 yaralı

11:30 21.11.2022 (güncellendi: 11:33 21.11.2022)
© AAdeprem izleme
deprem izleme - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2022
© AA
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Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre çok sayıda ölü, yüzlerce de yaralı var.
Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Ciranjang şehrinin 18 kilometre güneybatısında meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu.
Başkent Cakarta'da birkaç saniyelik sarsıntıya neden olduğu kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Ciranjang idaresinin başındaki Herman Suherman, Metro TV kanalına yaptığı açıklamada ilk belirlemelere göre yaklaşık 20 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 300 de yaralı olduğunu aktardı.
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