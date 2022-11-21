https://sputniknews.com.tr/20221121/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1063670154.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar 18.62 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 19.16 TL’de yer alıyor. 21.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-21T09:42+0300
2022-11-21T09:42+0300
2022-11-21T09:42+0300
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Dolar yeni haftaya 18.62 seviyesinde başladı. Dolar 18.62 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 19.16 TL’de yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın 1745 dolardan işlem görüyor. gram altın bin 43 TL'den işlem görürken çeyrek altın da bin 691 TL. Cumhuriyet altını ise 6.741 lira.
https://sputniknews.com.tr/20221118/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1063587081.html
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dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar
dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar 18.62 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 19.16 TL’de yer alıyor.
Dolar yeni haftaya 18.62 seviyesinde başladı. Dolar 18.62 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 19.16 TL’de yer alıyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Ons altın 1745 dolardan işlem görüyor. gram altın bin 43 TL'den işlem görürken çeyrek altın da bin 691 TL. Cumhuriyet altını ise 6.741 lira.