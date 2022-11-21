https://sputniknews.com.tr/20221121/datca-aciklarinda-54-buyuklugunde-deprem-1063665184.html

Datça açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem

Datça açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem

AFAD, Ege Denizi'nde Datça açıklarında saat 02.25'te 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 21.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-21T02:36+0300

2022-11-21T02:36+0300

2022-11-21T02:56+0300

türkiye

datça

deprem

muğla

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053065698_0:28:641:388_1920x0_80_0_0_6b6c7aaf1ef5fffb153fe304508ff2b5.jpg

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.25'te merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesi olan 5.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Datça açıklarındaki depremin 48 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

https://sputniknews.com.tr/20220730/prof-oructan-marmara-depremi-uyarisi-sessizlik-bizi-korkutuyor-69-olasiligi-yuksek-1059309991.html

türkiye

datça

muğla

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

datça, deprem, muğla