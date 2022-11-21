https://sputniknews.com.tr/20221121/datca-aciklarinda-54-buyuklugunde-deprem-1063665184.html
Datça açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem
Datça açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem
AFAD, Ege Denizi'nde Datça açıklarında saat 02.25'te 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 21.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-21T02:36+0300
2022-11-21T02:36+0300
2022-11-21T02:56+0300
türkiye
datça
deprem
muğla
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.25'te merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesi olan 5.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Datça açıklarındaki depremin 48 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
https://sputniknews.com.tr/20220730/prof-oructan-marmara-depremi-uyarisi-sessizlik-bizi-korkutuyor-69-olasiligi-yuksek-1059309991.html
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datça, deprem, muğla
Datça açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem
02:36 21.11.2022 (güncellendi: 02:56 21.11.2022) Abone ol
AFAD, Ege Denizi'nde Datça açıklarında saat 02.25'te 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.25'te merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesi olan 5.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Datça açıklarındaki depremin 48 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.