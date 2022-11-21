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Cristiano Ronaldo, gazetecilere istekte bulundu: 'Lütfen artık bunu sormayın'
Cristiano Ronaldo, gazetecilere istekte bulundu: 'Lütfen artık bunu sormayın'
Portekiz Milli Takımı'nın yıldızı Cristiano Ronaldo, hem milli takım hem de Manchester United'dan arkadaşı Bruno Fernandes'le ilgili olarak bir istekte... 21.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-21T23:38+0300
2022-11-21T23:38+0300
spor
cristiano ronaldo
portekiz
dünya kupası
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Portekiz'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, 2022 Dünya Kupası'nı takip eden gazetecilerden kendisiyle ilgili takım arkadaşlarına soru sormayı bırakmalarını istedi.Manchester United'dan takım arkadaşı Bruno Fernandes ile sosyal medyaya sızan görüntüleri hakkında konuşan Ronaldo, "Uçağı gecikti, ona 'tekneyle mi geldin' diye sordum. Lütfen oyunculara benim hakkımda sorular sormayın." dedi.Gazetecilere "kurşun geçirmez" ve "demir gibi sağlam" olduğunu söyleyen Ronaldo, Piers Morgan'a verdiği röportajla ilgili olarak, "Zamanlama her zaman zamanlamadır. Sizin açınızdan zamanlamaları nasıl seçebileceğimize bakmak kolay. Başkalarının ne düşündüğü konusunda endişelenmeme gerek yok. Ben istediğim zaman konuşurum. Herkes benim kim olduğumu, neye inandığımı biliyor." ifadelerini kullandı.Portekizli orta saha oyuncusu Ruben Neves, yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun kulübü Manchester United'a sert eleştirilerinin ardından milli takımdaki bölünme yaşandığı iddialarını reddetmişti.
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cristiano ronaldo, portekiz, dünya kupası
cristiano ronaldo, portekiz, dünya kupası

Cristiano Ronaldo, gazetecilere istekte bulundu: 'Lütfen artık bunu sormayın'

23:38 21.11.2022
© AACristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2022
© AA
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Portekiz Milli Takımı'nın yıldızı Cristiano Ronaldo, hem milli takım hem de Manchester United'dan arkadaşı Bruno Fernandes'le ilgili olarak bir istekte bulundu.
Portekiz'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, 2022 Dünya Kupası'nı takip eden gazetecilerden kendisiyle ilgili takım arkadaşlarına soru sormayı bırakmalarını istedi.
Manchester United'dan takım arkadaşı Bruno Fernandes ile sosyal medyaya sızan görüntüleri hakkında konuşan Ronaldo, "Uçağı gecikti, ona 'tekneyle mi geldin' diye sordum. Lütfen oyunculara benim hakkımda sorular sormayın." dedi.
Gazetecilere "kurşun geçirmez" ve "demir gibi sağlam" olduğunu söyleyen Ronaldo, Piers Morgan'a verdiği röportajla ilgili olarak, "Zamanlama her zaman zamanlamadır. Sizin açınızdan zamanlamaları nasıl seçebileceğimize bakmak kolay. Başkalarının ne düşündüğü konusunda endişelenmeme gerek yok. Ben istediğim zaman konuşurum. Herkes benim kim olduğumu, neye inandığımı biliyor." ifadelerini kullandı.
Portekizli orta saha oyuncusu Ruben Neves, yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun kulübü Manchester United'a sert eleştirilerinin ardından milli takımdaki bölünme yaşandığı iddialarını reddetmişti.
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