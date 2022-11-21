https://sputniknews.com.tr/20221121/cinin-baskenti-pekinde-kovid-19-nedeniyle-yuz-yuze-egitime-ara-1063694734.html

Çin'in başkenti Pekin'de Kovid-19 nedeniyle yüz yüze eğitime ara

Çin'in başkenti Pekin'de Kovid-19 nedeniyle yüz yüze eğitime ara

Çin'in başkenti Pekin'de artan vakalar nedeniyle Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırıldı. Kentte çok sayıda ilçede vatandaşlara evlerinden çıkmamaları uyarısı... 21.11.2022, Sputnik Türkiye

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Çin'de başkent Pekin'de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle salgın koruma ve önleme tedbirleri arttırıldı.Şehrin merkez ilçelerinin büyük bölümünde vatandaşlara mümkün olduğunca evlerinden çıkmamaları tavsiye edilirken, okullarda bugünden itibaren bir hafta çevrim içi eğitime geçildi.Başkentte son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 154, göstermeyen 808 vaka tespit edildi. Toplam 962 vakanın 266'sı karantina bölgeleri dışında görüldü.Günlük vaka sayısı geçen haftadan bu yana ikiye katlanırken, son 24 saatte 2 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin 91 yaşındaki bir kadın ve 88 yaşında bir erkek olduğu, her ikisinin halihazırda sağlık sorunları bulunduğu kaydedildi.Şehirde önceki gün 87 yaşındaki bir kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi, ülkede yaklaşık 6 ay sonra Kovid-19'a bağlı ilk can kaybı olarak kaydedildi.Merkez ilçeler Çaoyang, Haydien, Dongçıng, Şiçıng, Tongcou, Fıngtay, Şunyi ve Yançing'de vatandaşlara mümkün olduğunca evlerinden çıkmamaları, ev ve iş arasındaki yolculuklar dışında yolculuk yapmamaları tavsiye edildi.Haydien ilçesinde okullarda bir hafta çevrim içi eğitime geçileceği, Dongçıng, Şiçıng ve Fıngtay'da da yüz yüze eğitime ara verileceği kaydedildi.En fazla vakanın görüldüğü Pekin'in merkezindeki 3,5 milyon nüfuslu Çaoyang ilçesinde işletmelerden ofislerindeki çalışan sayısını azaltmaları istenirken iş ve finans merkezi Guomao semtinde bu sayının yüzde 5 ile sınırlandırılması istendi.Yarıdan itibaren şehir dışından Pekin'e geleceklere başkente varıştan itibaren 3 gün test yaptırma şartı getirildi.

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