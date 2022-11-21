https://sputniknews.com.tr/20221121/beyoglu-istiklal-caddesindeki-patlamaya-iliskin-5-supheli-tutuklandi-1063689811.html
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin 5 şüpheli tutuklandı
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin 5 şüpheli tutuklandı
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin, "Hüsam" kod adlı teröristin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. 21.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-21T17:44+0300
2022-11-21T17:44+0300
2022-11-21T17:57+0300
türkiye
tutuklama
istiklal caddesi
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Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin gözaltında bulunan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.AA'da yer alan habere göre İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Suriye'nin Azez bölgesinde yakalanan "Hüsam" kod adlı örgüt mensubunun da bulunduğu 5 şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları savcılıkça tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.TutuklandılarSavcılıkta ifadeleri alınan 5 şüpheli "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "nitelikli kasten öldürme" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Soruşturmada, "Hüsam" kod adlı teröristin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı.
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tutuklama, istiklal caddesi
tutuklama, istiklal caddesi
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin 5 şüpheli tutuklandı
17:44 21.11.2022 (güncellendi: 17:57 21.11.2022) Abone ol
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin, "Hüsam" kod adlı teröristin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin gözaltında bulunan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
AA'da yer alan habere göre İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Suriye'nin Azez bölgesinde yakalanan "Hüsam" kod adlı örgüt mensubunun da bulunduğu 5 şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları savcılıkça tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Tutuklandılar
Savcılıkta ifadeleri alınan 5 şüpheli "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "nitelikli kasten öldürme" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Soruşturmada, "Hüsam" kod adlı teröristin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı.