https://sputniknews.com.tr/20221121/beyoglu-istiklal-caddesindeki-patlamaya-iliskin-5-supheli-tutuklandi-1063689811.html

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin 5 şüpheli tutuklandı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin 5 şüpheli tutuklandı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin, "Hüsam" kod adlı teröristin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. 21.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-21T17:44+0300

2022-11-21T17:44+0300

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türkiye

tutuklama

istiklal caddesi

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Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin gözaltında bulunan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.AA'da yer alan habere göre İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Suriye'nin Azez bölgesinde yakalanan "Hüsam" kod adlı örgüt mensubunun da bulunduğu 5 şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları savcılıkça tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.TutuklandılarSavcılıkta ifadeleri alınan 5 şüpheli "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "nitelikli kasten öldürme" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Soruşturmada, "Hüsam" kod adlı teröristin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı.

türkiye

istiklal caddesi

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