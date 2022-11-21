https://sputniknews.com.tr/20221121/belcikada-haftada-4-gun-calisma-duzenlemesi-basladi-1063684884.html
Belçika'da haftada 4 gün çalışma düzenlemesi başladı
Belçika'da haftada 4 gün çalışma düzenlemesi başladı
Belçika'da çalışanlara haftada 5 gün yerine 4 gün çalışma imkanı veren uygulama bugün başladı. 21.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-21T15:33+0300
2022-11-21T15:33+0300
2022-11-21T15:33+0300
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belçika
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düzenleme
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Belçika'da koalisyon hükümetini oluşturan partilerin çalışma hayatında reformla ilgili haziran ayında vardığı anlaşmadan sonra çıkarılan düzenleme, bugün yürürlüğe girdi.Düzenlemeyle çalışanlar 4 gün çalışma imkanı için işverenden talepte bulunabilecek. Çalışan isterse ve işverenle anlaşırsa haftalık 38 saat olan çalışma süresini 5 gün yerine 4 günde tamamlayabilecek.Bu imkanı değerlendirebilenler 3 gün hafta sonu izni yapabilecek veya fazladan oluşan 1 günlük iznini hafta içinde kullanabilecek. Bu imkan işverenle anlaşma sonucu 6 ay boyunca devam edebilecek. Anlaşma 6 ayın sonunda da karşılıklı mutabakatla sürdürülebilecek.İşverenlerin bu yöndeki talebi reddetme hakkı bulunuyor. Ancak reddin haklı bir gerekçeye dayanması isteniyor.Bazı kuruluşlar, uygulamayı eleştirerek iş yükünün 5 gün yerine 4 güne yoğunlaştırılmasının iş yerleri bakımından sakıncalarına dikkat çekiyor. Ayrıca çalışanların uzun saatler çalıştıktan sonra evlerine giderken harcanan zamanla birlikte çok uzun süreleri ev dışında geçirebileceği, bunun da olumsuz etkiler yaratabileceği belirtiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20220218/dunya-haftada-4-gun-calisilan-ulkeler-ligine-gidiyor-1054003651.html
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belçika, çalışma, düzenleme
belçika, çalışma, düzenleme
Belçika'da haftada 4 gün çalışma düzenlemesi başladı
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Belçika'da çalışanlara haftada 5 gün yerine 4 gün çalışma imkanı veren uygulama bugün başladı.
Belçika'da koalisyon hükümetini oluşturan partilerin çalışma hayatında reformla ilgili haziran ayında vardığı anlaşmadan sonra çıkarılan düzenleme, bugün yürürlüğe girdi.
Düzenlemeyle çalışanlar 4 gün çalışma imkanı için işverenden talepte bulunabilecek. Çalışan isterse ve işverenle anlaşırsa haftalık 38 saat olan çalışma süresini 5 gün yerine 4 günde tamamlayabilecek.
Bu imkanı değerlendirebilenler 3 gün hafta sonu izni yapabilecek veya fazladan oluşan 1 günlük iznini hafta içinde kullanabilecek. Bu imkan işverenle anlaşma sonucu 6 ay boyunca devam edebilecek. Anlaşma 6 ayın sonunda da karşılıklı mutabakatla sürdürülebilecek.
İşverenlerin bu yöndeki talebi reddetme hakkı bulunuyor. Ancak reddin haklı bir gerekçeye dayanması isteniyor.
Bazı kuruluşlar, uygulamayı eleştirerek iş yükünün 5 gün yerine 4 güne yoğunlaştırılmasının iş yerleri bakımından sakıncalarına dikkat çekiyor. Ayrıca çalışanların uzun saatler çalıştıktan sonra evlerine giderken harcanan zamanla birlikte çok uzun süreleri ev dışında geçirebileceği, bunun da olumsuz etkiler yaratabileceği belirtiliyor.