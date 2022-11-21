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https://sputniknews.com.tr/20221121/banka-sifresi-kirilarak-yapilan-hirsizlik-nitelikli-sayildi-1063676559.html
Banka şifresi kırılarak yapılan hırsızlık 'nitelikli' sayıldı
Banka şifresi kırılarak yapılan hırsızlık 'nitelikli' sayıldı
Eylemi nedeniyle 3 yıl hapse çarptırılan sanığın, 'nitelikli hırsızlık' kapsamında 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanması gerektiğine hükmedildi. 21.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-21T12:45+0300
2022-11-21T12:57+0300
yargıtay
banka
hırsızlık
türkiye
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Yargıtay 8. Ceza Dairesi, başkasının banka hesabına ait internet bankacılığı şifresini kırarak giren ve parayı kendi hesabına aktaran sanığın, 'bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık' suçundan cezalandırılması gerektiğine karar verdi.Dairenin kararına göre, 2015'te başkasına ait banka hesabının şifresini kıran sanık, hesaptaki parayı kendi hesabına aktardı, ardından da nakit olarak çekti.Yürütülen soruşturma sonucu hakkında dava açılan sanık, Bakırköy 49. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 244/4'üncü maddesinde belirtilen ve suçu işleyene 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi öngören 'bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale suretiyle haksız çıkar sağlama' suçundan yargılandı. Mahkeme, sanığa 3 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası verilmesine hükmetti.Yerel mahkemenin kararına yapılan itiraz üzerine temyiz istemini görüşen Yargıtay 8. Ceza Dairesi, hükmü bozdu.Dairenin oy birliğiyle verdiği kararda, sanığın eyleminin, TCK'nin 'nitelikli hırsızlık' suçunu tanımlayan 142. maddesinin 2-e fıkrasında belirtilen 'bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık' suçunu oluşturduğu belirtildi.Yerel mahkemenin kurduğu hükümde suç vasfında yanılgıya düştüğüne işaret edilen kararda, sanığın 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanması gerektiği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20220610/atm-soymakla-ilgili-sarki-yayinlayan-rapci-atm-soymaktan-tutuklandi-1057227436.html
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yargıtay, banka, hırsızlık
yargıtay, banka, hırsızlık

Banka şifresi kırılarak yapılan hırsızlık 'nitelikli' sayıldı

12:45 21.11.2022 (güncellendi: 12:57 21.11.2022)
© AABankamatik - banka - para çekme
Bankamatik - banka - para çekme - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2022
© AA
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Eylemi nedeniyle 3 yıl hapse çarptırılan sanığın, 'nitelikli hırsızlık' kapsamında 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanması gerektiğine hükmedildi.
Yargıtay 8. Ceza Dairesi, başkasının banka hesabına ait internet bankacılığı şifresini kırarak giren ve parayı kendi hesabına aktaran sanığın, 'bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık' suçundan cezalandırılması gerektiğine karar verdi.
Dairenin kararına göre, 2015'te başkasına ait banka hesabının şifresini kıran sanık, hesaptaki parayı kendi hesabına aktardı, ardından da nakit olarak çekti.
Yürütülen soruşturma sonucu hakkında dava açılan sanık, Bakırköy 49. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 244/4'üncü maddesinde belirtilen ve suçu işleyene 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi öngören 'bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale suretiyle haksız çıkar sağlama' suçundan yargılandı. Mahkeme, sanığa 3 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası verilmesine hükmetti.
Yerel mahkemenin kararına yapılan itiraz üzerine temyiz istemini görüşen Yargıtay 8. Ceza Dairesi, hükmü bozdu.
Dairenin oy birliğiyle verdiği kararda, sanığın eyleminin, TCK'nin 'nitelikli hırsızlık' suçunu tanımlayan 142. maddesinin 2-e fıkrasında belirtilen 'bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık' suçunu oluşturduğu belirtildi.
Yerel mahkemenin kurduğu hükümde suç vasfında yanılgıya düştüğüne işaret edilen kararda, sanığın 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanması gerektiği kaydedildi.
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