https://sputniknews.com.tr/20221121/bakan-yanik-kadin-cinayetlerinde-yaklasik-yuzde-7-azalis-var-1063686443.html

Bakan Yanık: Kadın cinayetlerinde yaklaşık yüzde 7 azalış var

Bakan Yanık: Kadın cinayetlerinde yaklaşık yüzde 7 azalış var

Bakan Yanık, "2021'de 309 kadın cinayeti oldu. 2021'in ilk 10 ayında, 242 kadın cinayeti yaşandı. 2022'nin ilk 10 ayında, 225 kadın cinayeti yaşandı. Yaklaşık... 21.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-21T16:20+0300

2022-11-21T16:20+0300

2022-11-21T16:25+0300

derya yanık

türkiye

kadın cinayetleri

evlilik

ehliyet

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Haftası' kapsamında Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi.Bakan Yanık, kadına şiddetle mücadele çalışmalarına ilişkin, "2021-2025 yıllarını kapsayan 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı'mızda, faili şiddet uygulamaya götürecek sürecin engellenmesi, psikolojik sorunları varsa sağlık tedbiri alınması, rehabilitasyon sağlanması süreci de yer alıyor. Vaka bazlı çalışmalar önemli. Şiddet, nitelik itibari ile genel görünümlü olabilir ama her bir kadının uğradığı şiddet ve sebepleri bir. Kapsayıcı çözümler var ama her bir vakanın da kendisiyle alakalı, niteliğiyle alakalı özel çalışmalar yapılmalı. Önümüzdeki süreçte vaka bazlı çalışmaları da bu anlamda gündeme almış olacağız" diye konuştu.'4. Ulusal Eylem Planı'nda 5 temel hedef olduğuna işaret eden Bakan Yanık, şunları söyledi:'10 ayda 225 kadın cinayeti yaşandı'Bakan Yanık, kadın cinayetlerine ilişkin, "Önceden 'kocandır, haydi barış' anlayışı vardı. Şimdi kolluk kuvvetleri, görevinin onları barıştırmak değil; kadını korumak olduğunu biliyor. 2021'de, 309 kadın cinayeti oldu. 2021'in ilk 10 ayında, 242 kadın cinayeti yaşandı. 2022'nin ilk 10 ayında, 225 kadın cinayeti yaşandı. 2022'de, yaklaşık yüzde 7 azalış var. Mevzuat anlamında şunu gönül rahatlığı ile söyleyebilirim; genel anlamda bir prensipte baktığımızda, bizim mevzuatımız iyi bir mevzuat. Vaka bazlı çalışmalarda; rehabilite olmak için başvuran erkek yok maalesef. Keşke olsa, yardımcı olmak isteriz. Bakanlık olarak bu sürecin aslında çok dışındayız. 6284 sayılı Kanun kapsamında sağlık tedbiri verilen kişinin, hastanede tedavisine devam edip etmediğine dair süreci biz takip ediyoruz. Dünyanın her yerinde kadınlara yönelik şiddette akıntıya kürek çekersin, işin doğası bu. Hemen ertesi gün sonuç alınacak bir mesele değil. Akıntıya kürek çektiğiniz meselede hızlı sonuç almak mümkün değil. Mücadele edeceğiz, gayret göstereceğiz" diye konuştu.'Destek isteyip, dışarıda kalan yok'Bakan Yanık, kadın konuk evlerinin sayısı ve kapasitesinin yeterliliği hakkında da şöyle konuştu:'Evlilik ehliyetini tümüyle reddetmemiz mümkün değil'Evlilik öncesi, evlenme ehliyeti alınmasına ilişkin önerilerin son yıllarda gündeme çok geldiğini aktaran Yanık, "Kuşkusuz fayda sağlayacağı alanlar vardır. Şiddet uygulayanların tamamı psikolojik sorunu olan insanlar değil. Akıl sağlığı yerinde olan insanlar var, şiddet uygulayan. Demek ki meselenin tek boyutu, tıbbi tetkikler değil. Evlilik ehliyeti uygulamasını tümüyle reddetmemiz mümkün değil. Bununla ilgili çalışmaları biz de araştırıyoruz. Benim şahsi kanaatim, aralarında o testi çok kolay geçebilecek; ama evlilik birliği içinde de şiddet sahibine dönecek tipler çıkacaktır. Bu yüzden bütüncül, kapsayıcı, çok yönlü bakmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20221119/ankarada-kadin-cinayeti-tartistigi-esini-oldurdukten-sonra-intihar-etti-1063623261.html

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derya yanık, kadın cinayetleri, evlilik, ehliyet