Bakan Yanık: Kadın cinayetlerinde yaklaşık yüzde 7 azalış var

"Belediyeler Kanunu'nda, belediyelerin kadın konuk evi açma zorunluluğu vardı. Belediyeler kadın konuk evi açmayı çok sevmez. AK Parti için de söylüyorum. Kadın konuk evlerinin yüzde 50.4'ü barınma ihtiyacı, 49.6'sı şiddet mağduru olan kişilerce kullanılmış. Kapasitenin çoğaltılması konusunda biz de çabalarımızı sürdürüyoruz. Hizmet kuruluşlarımız ile alakalı, belediyelerimize kendi bölgelerinde kaç kapasitede kadın konuk evi ihtiyacı olup olmadığı konusunda tavsiye kararlarını gönderdik. İçişleri Bakanlığı da belediyeleri harekete geçiriyor. Bakanlık olarak belediyenin yapacağı çalışmalara güvenerek hareket etmiyoruz. Destek almak isteyip de dışarıda kalan bir vatandaşımız yok. Kapasite, şu an yüzde 75-80 arası dolu. Gelen kadın profili birbirinden çok farklı. Barınma için gelen, şiddet tehdidi için gelen var. Şiddet mağduru; ama nispeten daha hafif, bir de ciddi can tehlikesi altında gelen var. İhtisaslaşmış kadın konuk evlerini hazırlıyoruz. Gizlenmesi gereken kadınlar var, can güvenliği olmayan kadınlar var. Bizim en önemli başlıklarımızdan biri sayıyı arttırmak. Şu an 17 tane ihtisaslaşmış kadın konuk evi var. Elektronik kelepçe ile 1 Kasım 2022 itibari ile 687 vaka aktif olarak takip ediliyor. 1992 vakanın da süresi bitti, yani pasif vaka. Toplam 2022 yılında 2 bin 679 vakanın takibi yapılmış."