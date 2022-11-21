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SON DAKİKA | Bakan Nebati: Ülkemize yönelik bir kara para soruşturması açılması söz konusu değil
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Bakan Nebati: Ülkemize yönelik bir kara para soruşturması açılması söz konusu değil
Bakan Nebati: Ülkemize yönelik bir kara para soruşturması açılması söz konusu değil
Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, "Ülkemize yönelik bir kara para soruşturması açılması ya da ülkemizin FATF kara... 21.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-21T09:29+0300
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ekonomi
nureddin nebati
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak tüm birimlerle, kara para aklayıcılarına, terörizmi finanse edenlere ve her türlü suç örgütlerine karşı mücadelenin dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla devam ettiğine dikkat çekerek, "Öncelikle bugüne kadar yürürlüğe konulan varlık barışı düzenlemeleri, net hata ve noksan konusunda Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından ülkemize yönelik olarak yapılmış herhangi bir eleştiri bulunmamaktadır. FATF tarafından Ekim 2022'de yayımlanan basın bildirisinde ülkemizin konu ile ilgili ilave ve olumlu adımlar attığı açıkça kabul edilmiştir" ifadesini kullandı.Bildiride, Türkiye’nin kara para aklama ve terörizmin finansmanı sistematiğini geliştirme hususunda yüksek seviyede bir siyasi taahhütte bulunduğu ve bu yönde ilave adımlar attığı ifade edildiğine dikkat çeken Nebati, şöyle devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20221106/kilicdaroglu-dunyanin-ne-kadar-mafya-pisligi-varsa-paralari-ile-birlikte-sehirlerimize-geldi-1063129467.html
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nureddin nebati

Bakan Nebati: Ülkemize yönelik bir kara para soruşturması açılması söz konusu değil

09:29 21.11.2022 (güncellendi: 09:34 21.11.2022)
© AAHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, "Ülkemize yönelik bir kara para soruşturması açılması ya da ülkemizin FATF kara listesine alınması kesinlikle söz konusu değildir" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak tüm birimlerle, kara para aklayıcılarına, terörizmi finanse edenlere ve her türlü suç örgütlerine karşı mücadelenin dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla devam ettiğine dikkat çekerek, "Öncelikle bugüne kadar yürürlüğe konulan varlık barışı düzenlemeleri, net hata ve noksan konusunda Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından ülkemize yönelik olarak yapılmış herhangi bir eleştiri bulunmamaktadır. FATF tarafından Ekim 2022'de yayımlanan basın bildirisinde ülkemizin konu ile ilgili ilave ve olumlu adımlar attığı açıkça kabul edilmiştir" ifadesini kullandı.
Bildiride, Türkiye’nin kara para aklama ve terörizmin finansmanı sistematiğini geliştirme hususunda yüksek seviyede bir siyasi taahhütte bulunduğu ve bu yönde ilave adımlar attığı ifade edildiğine dikkat çeken Nebati, şöyle devam etti:
"Bildiride, ülkemizin bu suçlarla mücadelede diğer hususlara ek olarak insan kaynağını güçlendirdiği ve iç dondurma kararlarını ülkemizin risk profili ile uyumlu bir şekilde kullandığı belirtilmiştir. Ayrıca ülkemizin, özel önem atfedilen ve “Big 6” olarak ifade edilen FATF standartlarının tamamına geniş ölçüde uyumlu olduğu değerlendirilmiştir. Ülkemize yönelik uluslararası kara para soruşturması açılacağına ilişkin gerçek dışı iddialar mesnetsiz olduğu kadar Türkiye Cumhuriyetinin itibarını da zedeleyici niteliktedir. Ülkemize yönelik bir kara para soruşturması açılması ya da ülkemizin FATF kara listesine alınması kesinlikle söz konusu değildir. Bir siyasi parti temsilcisinin hazırladığı ve adeta terör örgütlerinin basın bültenini andıran ısmarlama rapor, ülkemizin terörle her alanda mücadelesinden ve bu mücadelelerden elde edilen başarılardan duyulan rahatsızlığın bir tezahürü olarak değerlendirilmelidir. Ülkemizin tüm paydaş kuruluşları bu kapsamdaki çalışmalarını eşgüdüm içerisinde sürdürmektedir."
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