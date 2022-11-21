https://sputniknews.com.tr/20221121/bakan-nebati-ulkemize-yonelik-bir-kara-para-sorusturmasi-acilmasi-soz-konusu-degil-1063669986.html

Bakan Nebati: Ülkemize yönelik bir kara para soruşturması açılması söz konusu değil

Bakan Nebati: Ülkemize yönelik bir kara para soruşturması açılması söz konusu değil

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, "Ülkemize yönelik bir kara para soruşturması açılması ya da ülkemizin FATF kara... 21.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-21T09:29+0300

2022-11-21T09:29+0300

2022-11-21T09:34+0300

ekonomi

nureddin nebati

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak tüm birimlerle, kara para aklayıcılarına, terörizmi finanse edenlere ve her türlü suç örgütlerine karşı mücadelenin dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla devam ettiğine dikkat çekerek, "Öncelikle bugüne kadar yürürlüğe konulan varlık barışı düzenlemeleri, net hata ve noksan konusunda Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından ülkemize yönelik olarak yapılmış herhangi bir eleştiri bulunmamaktadır. FATF tarafından Ekim 2022'de yayımlanan basın bildirisinde ülkemizin konu ile ilgili ilave ve olumlu adımlar attığı açıkça kabul edilmiştir" ifadesini kullandı.Bildiride, Türkiye’nin kara para aklama ve terörizmin finansmanı sistematiğini geliştirme hususunda yüksek seviyede bir siyasi taahhütte bulunduğu ve bu yönde ilave adımlar attığı ifade edildiğine dikkat çeken Nebati, şöyle devam etti:

https://sputniknews.com.tr/20221106/kilicdaroglu-dunyanin-ne-kadar-mafya-pisligi-varsa-paralari-ile-birlikte-sehirlerimize-geldi-1063129467.html

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nureddin nebati