Bakan Akar, sınır ötesine yönelik topçu atışlarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bilgilendirdi

© AA / Cumhurbaşkanlığı/Kayhan Özer Recep Tayyip Erdoğan - Hulusi Akar © AA / Cumhurbaşkanlığı/Kayhan Özer

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Harekat Merkezi'ndeki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonda görüşerek vurulan hedeflere, devam eden faaliyetlere ve etkisiz hale getirilen PKK/PYD militanlarına ilişkin bilgi aldı.