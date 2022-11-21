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Bakan Akar, sınır ötesine yönelik topçu atışlarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bilgilendirdi
Bakan Akar, sınır ötesine yönelik topçu atışlarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bilgilendirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Harekat Merkezi'ndeki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonda görüşerek vurulan hedeflere, devam eden faaliyetlere... 21.11.2022, Sputnik Türkiye
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recep tayyip erdoğan
recep tayyip erdoğan

Bakan Akar, sınır ötesine yönelik topçu atışlarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bilgilendirdi

22:14 21.11.2022 (güncellendi: 22:18 21.11.2022)
© AA / Cumhurbaşkanlığı/Kayhan Özer Recep Tayyip Erdoğan - Hulusi Akar
Recep Tayyip Erdoğan - Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2022
© AA / Cumhurbaşkanlığı/Kayhan Özer
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Harekat Merkezi'ndeki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonda görüşerek vurulan hedeflere, devam eden faaliyetlere ve etkisiz hale getirilen PKK/PYD militanlarına ilişkin bilgi aldı.
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