https://sputniknews.com.tr/20221121/bakan-akar-sinir-otesine-yonelik-topcu-atislariyla-ilgili-cumhurbaskani-erdogani-bilgilendirdi-1063695284.html
Bakan Akar, sınır ötesine yönelik topçu atışlarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bilgilendirdi
Bakan Akar, sınır ötesine yönelik topçu atışlarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bilgilendirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Harekat Merkezi'ndeki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonda görüşerek vurulan hedeflere, devam eden faaliyetlere... 21.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-21T22:14+0300
2022-11-21T22:14+0300
2022-11-21T22:18+0300
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recep tayyip erdoğan
Bakan Akar, sınır ötesine yönelik topçu atışlarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bilgilendirdi
22:14 21.11.2022 (güncellendi: 22:18 21.11.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Harekat Merkezi'ndeki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonda görüşerek vurulan hedeflere, devam eden faaliyetlere ve etkisiz hale getirilen PKK/PYD militanlarına ilişkin bilgi aldı.