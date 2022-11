https://sputniknews.com.tr/20221121/ali-cagatay-fifanin-gecmisini-yorumladi-futbol-sadece-futbol-degildir-1063681959.html

Ali Çağatay FİFA’nın geçmişini yorumladı: ‘Futbol sadece futbol değildir’

Ali Çağatay FİFA’nın geçmişini yorumladı: ‘Futbol sadece futbol değildir’

FİFA İcra Kurulu’nun işleyiş biçimine dikkat çeken gazeteci Ali Çağatay, geçmişteki rüşvet iddialarını “Futbol sadece futbol değildir ya da futbol dışında her... 21.11.2022, Sputnik Türkiye

Gazeteci Ali Çağatay, FİFA Dünya Kupası’nın işleyiş biçimini ve ev sahibi ülkelerin nasıl seçildiğini Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında yorumladı. Çağatay, FİFA’nın yapısının yolsuzluğa elverişli olduğu görüşünü “Futbol sadece futbol değildir ya da futbol dışında her şeydir. Futbolun mabedi bildiğiniz gibi FİFA’dır; Uluslararası Futbol Federasyonu. Aslında futbolun nasıl yönetildiğini icra yapısına baktığınızda belli ediyor. Uluslararası Futbol Komitesi’nin yapısına baktığınızda futbolun nasıl yönlendirildiğini, ne kadar rüşvetin girdiğini ya da yolsuzluğun ne kadar bulaşık olabileceğini anlıyoruz. FİFA’nın parasal konular ve diğer yönetsel birimlerinin başlarında futbolla ilgisi olmayan küçük ülke temsilcileri vardır. Bu ülke temsilcileri kolayca rüşvet satın alınabilen, yönlendirilebilen kişilerden oluşuyor. Küçük ülkelerden özenle seçiyorsunuz” diye ifade etti.‘Pakistan, dünyada üretilen her 100 futbol topunun 70’ini üretiyor’FİFA İcra Kurulu’nu oluşturan ülkeleri sayan Çağatay, geçmiş rüşvet iddialarını “FİFA’nın en önemli yönetme organı İcra Kurulu ve Disiplin Komitesi gibi birimlerde mesela Güney Pasifik’teki Amerikan Samoası bu komitede görevli, Samoa’yı temsilen FİFA’da icra kurulunda bulunuyor. Samoa’nın 65 bin nüfusu var. İngiltere’ye bağlı 100 bin nüfuslu Tonga FİFA icra kurulunda temsil ediliyor. Cayman adaları temsil ediliyor. Singapur, büyük bir ekonomi ama futbol yok. Pakistan temsil ediliyor. Pakistan, dünyada üretilen her 100 futbol topunun 70’ini üretiyor. Tunus ve Katar var. Katar eğer dünya kupası yapıyorsa bu onun FİFA’daki üyesinin kulis çalışmaları sayesindedir. Dünya kupalarının hangi ülkelerde oynanacağından tutun federasyonlara yapılacak futbol yardımlarının tutarı, televizyon yayın haklarının satışı gibi pek çok parasal konularda sadece icra kurulu üyeleri ve FİFA başkanı resen hiçbir yere danışmadan karar verebiliyorlar. İhale bile açmıyorlar. FİFA yetkilisi Chuck Blazer, Güney Afrika’ya verildiği yıllarda ev sahibi ülkenin belirlenmesi sırasında bazı kişilerin rüşvet aldığını itiraf etti. Blazer’da işin içinde ama itirafçı oldu, etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi. Bu oylamayı aslında Fas’ın kazandığı iddia edildi” diye aktardı.

