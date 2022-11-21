https://sputniknews.com.tr/20221121/ahmet-hakan-hay-secimin-batsin-dememek-icin-kendimi-zor-tutuyorum-1063670946.html

Ahmet Hakan: 'Hay seçimin batsın' dememek için kendimi zor tutuyorum

Ahmet Hakan: 'Hay seçimin batsın' dememek için kendimi zor tutuyorum

Ahmet Hakan, TSK’nın Suriye ve Irak'ın kuzeyinde çeşitli hedeflere hava harekatı düzenlenmesiyle ilgili olarak, “İstiklal’de akıttığın masumların kanının bir... 21.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-21T10:17+0300

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2022-11-21T10:17+0300

türkiye

türkiye

istiklal caddesi

hava harekatı

suriye

irak

tsk

saldırı

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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugün kaleme aldığı yazısında TSK'nın Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlediği hava harekatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.İstiklal Caddesi’nde altı kişinin ölümüne sebep olan bombalı terör saldırısından altı gün sonra TSK’nın Suriye ve Irak'ın kuzeyinde çeşitli hedeflere hava harekatı düzenlenmesiyle ilgili olarak, “İstiklal’de akıttığın masumların kanının bir bedelidir” dedi.Bombalı saldırıyla ilgili “seçim yatırımı” değerlendirmesi yapanların, gerçekleştirilen hava harekatlarına da “seçim yatırımı” dediklerini ifade eden Hakan, “Hay seçimin batsın dememek için kendimi zor tutuyorum” diye yazdı.

https://sputniknews.com.tr/20221120/pence-kilic-hava-harekati-bombalarin-uzerine--ecrin-ile-yagmurun-isimleri-yazildi-1063656436.html

türkiye

istiklal caddesi

suriye

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türkiye, istiklal caddesi, hava harekatı, suriye, irak, tsk, saldırı