https://sputniknews.com.tr/20221121/ahmet-hakan-hay-secimin-batsin-dememek-icin-kendimi-zor-tutuyorum-1063670946.html
Ahmet Hakan: 'Hay seçimin batsın' dememek için kendimi zor tutuyorum
Ahmet Hakan: 'Hay seçimin batsın' dememek için kendimi zor tutuyorum
Ahmet Hakan, TSK’nın Suriye ve Irak'ın kuzeyinde çeşitli hedeflere hava harekatı düzenlenmesiyle ilgili olarak, “İstiklal’de akıttığın masumların kanının bir... 21.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-21T10:17+0300
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türkiye
türkiye
istiklal caddesi
hava harekatı
suriye
irak
tsk
saldırı
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugün kaleme aldığı yazısında TSK'nın Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlediği hava harekatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.İstiklal Caddesi’nde altı kişinin ölümüne sebep olan bombalı terör saldırısından altı gün sonra TSK’nın Suriye ve Irak'ın kuzeyinde çeşitli hedeflere hava harekatı düzenlenmesiyle ilgili olarak, “İstiklal’de akıttığın masumların kanının bir bedelidir” dedi.Bombalı saldırıyla ilgili “seçim yatırımı” değerlendirmesi yapanların, gerçekleştirilen hava harekatlarına da “seçim yatırımı” dediklerini ifade eden Hakan, “Hay seçimin batsın dememek için kendimi zor tutuyorum” diye yazdı.
https://sputniknews.com.tr/20221120/pence-kilic-hava-harekati-bombalarin-uzerine--ecrin-ile-yagmurun-isimleri-yazildi-1063656436.html
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türkiye, istiklal caddesi, hava harekatı, suriye, irak, tsk, saldırı
türkiye, istiklal caddesi, hava harekatı, suriye, irak, tsk, saldırı
Ahmet Hakan: 'Hay seçimin batsın' dememek için kendimi zor tutuyorum
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Ahmet Hakan, TSK’nın Suriye ve Irak'ın kuzeyinde çeşitli hedeflere hava harekatı düzenlenmesiyle ilgili olarak, “İstiklal’de akıttığın masumların kanının bir bedelidir” dedi. Hava harekatlarına ilişkin 'seçim yatırımı' değerlendirmesi yapanlara tepki gösteren Ahmet Hakan, “Hay seçimin batsın dememek için kendimi zor tutuyorum” diye yazdı.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan
, bugün kaleme aldığı yazısında
TSK'nın Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlediği hava harekatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İstiklal Caddesi’nde altı kişinin ölümüne sebep olan bombalı terör saldırısından altı gün sonra TSK’nın Suriye ve Irak'ın kuzeyinde çeşitli hedeflere hava harekatı düzenlenmesiyle ilgili olarak, “İstiklal’de akıttığın masumların kanının bir bedelidir” dedi.
Bombalı saldırıyla ilgili “seçim yatırımı” değerlendirmesi yapanların, gerçekleştirilen hava harekatlarına da “seçim yatırımı” dediklerini ifade eden Hakan, “Hay seçimin batsın dememek için kendimi zor tutuyorum” diye yazdı.