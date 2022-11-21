https://sputniknews.com.tr/20221121/abdde-kar-firtinasi-3-olu--1063664767.html
ABD'de kar fırtınası: 3 ölü
ABD'de kar fırtınası: 3 ölü
ABD'nin New York eyaletinin batı ve kuzey bölgelerinde etkili olan kar fırtınası nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdi. 21.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-21T01:32+0300
2022-11-21T01:32+0300
2022-11-21T01:32+0300
dünya
abd
new york
kar fırtınası
ölü
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New York'un özellikle Buffalo kentinde etkili olan ve 'göl etkili kar fırtınası' adı verilen yoğun kar yağışı hayatı felç etti.Cuma akşamı başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışının toplam kalınlığı birçok bölgede 1.8 metreyi aştı. Birçok araç yolda kaldı.Buffalo'da iki kişi, kar fırtınası nedeniyle geçirdikleri kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Indiana eyaletine bağlı Hamlet kasabasında ise bir kişi, aracının kar yığınına çarpması sonucu öldü.New York Valisi'nden federal acil durum çağrısıErie ve Ontario Gölü çevresinde kar yağışının şiddetini bugün de sürdürmesi bekleniyor.Öte yandan New York Valisi Kathy Hochul da yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'dan 'federal acil durum' ilan etmesini talep edeceğini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20221119/new-yorkta-kar-firtinasi-2-olu-1063641680.html
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abd, new york, kar fırtınası, ölü
abd, new york, kar fırtınası, ölü
ABD'de kar fırtınası: 3 ölü
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ABD'nin New York eyaletinin batı ve kuzey bölgelerinde etkili olan kar fırtınası nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdi.
New York'un özellikle Buffalo kentinde etkili olan ve 'göl etkili kar fırtınası' adı verilen yoğun kar yağışı hayatı felç etti.
Cuma akşamı başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışının toplam kalınlığı birçok bölgede 1.8 metreyi aştı. Birçok araç yolda kaldı.
Buffalo'da iki kişi, kar fırtınası nedeniyle geçirdikleri kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Indiana eyaletine bağlı Hamlet kasabasında ise bir kişi, aracının kar yığınına çarpması sonucu öldü.
New York Valisi'nden federal acil durum çağrısı
Erie ve Ontario Gölü çevresinde kar yağışının şiddetini bugün de sürdürmesi bekleniyor.
Öte yandan New York Valisi Kathy Hochul da yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'dan 'federal acil durum' ilan etmesini talep edeceğini belirtti.