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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221120/uaea-zaporojye-nukleer-santraline-yonelik-saldirilar-derhal-durmali-1063657244.html
UAEA: Zaporojye Nükleer Santrali'ne yönelik saldırılar derhal durmalı
UAEA: Zaporojye Nükleer Santrali'ne yönelik saldırılar derhal durmalı
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Ukrayna'daki Zaporojye Nükleer Santrali ve çevresinde meydana gelen patlamaların... 20.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-20T18:07+0300
2022-11-20T18:07+0300
ukrayna krizi
uaea
zaporojskaya nükleer enerji santrali
ukrayna
rusya
saldırı
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UAEA'dan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporojye ve çevresinde dün gece ve bu sabah gerçekleşen çok sayıda patlamaya ilişkin değerlendirme yer aldı. Açıklamada, düzinelerce bombanın hem nükleer santralin bulunduğu alana hem de çevresine isabet ettiği vurgulanarak, uzmanların patlamaları görebildiğine dikkat çekildi.Şiddetli bombardıman sonucunda tesiste bazı binaların yanı sıra ekipmanların zarar gördüğü ancak nükleer güvenlik ve emniyeti tehlikeye atacak bir durumun henüz yaşanmadığı aktarılan açıklamada, UAEA Başkanı Grossi'nin de düşüncelerine yer verildi.‘Ateşle oynuyorsunuz’Buna göre Grossi, "Dün ve bu sabah, ekibimizden gelen haberler son derece rahatsız edici. Bu büyük nükleer santralin bulunduğu alanda meydana gelen patlamalar kesinlikle kabul edilemez. Bunun arkasında her kim varsa derhal durmalıdır. Daha önce defalarca söylediğim gibi ateşle oynuyorsunuz" görüşünü paylaştı. Nükleer santral ve çevresinde çatışmalardan arındırılmış bir güvenli bölge oluşturulması için taraflarla görüşmelerin sürdüğünü dile getiren Grossi, "Güvenli bölge gerçek olana kadar pes etmeyeceğim. Devam eden bariz bombardımanın da gösterdiği gibi, güvenli bölgeye her zamankinden daha fazla ihtiyaç var" ifadesini kullandı.Grossi, santral ve çevresinde çatışmalardan arındırılmış bir "nükleer emniyet ve güvenlik bölgesi" kurulması için taraflara bir kez daha çağrıda bulundu. Son aylarda nükleer santral ve çevresinde çatışma ve bombardımanın artması nedeniyle sıklıkla elektrik kesintisi yaşanması ve olası bir nükleer facianın önlenmesi için Grossi, geçen ay Rusya ve Ukraynalı yetkililerle güvenli bölge kurulmasına ilişkin görüşmelerde bulunmuş, ancak bu doğrultuda henüz somut bir ilerleme kaydedememişti.Rusya Savunma Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada Kiev’in Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nde insan kökenli bir felaket tehdidi oluşturmaya yönelik provokasyonlarına son vermediğini ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221120/kadirov-ukrayna-ordusunun-zaporojye-ngsye-yonelik-bombardimanin-videosunu-paylasti-1063651718.html
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uaea, zaporojskaya nükleer enerji santrali, ukrayna, rusya, saldırı
uaea, zaporojskaya nükleer enerji santrali, ukrayna, rusya, saldırı

UAEA: Zaporojye Nükleer Santrali'ne yönelik saldırılar derhal durmalı

18:07 20.11.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский / Multimedya arşivine gidinZaporojye Nükleer Güç Santrali
Zaporojye Nükleer Güç Santrali - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Ukrayna'daki Zaporojye Nükleer Santrali ve çevresinde meydana gelen patlamaların kesinlikle "kabul edilemez" olduğunu belirterek, "Bunun arkasında her kim varsa derhal durmalıdır. Daha önce defalarca söylediğim gibi ateşle oynuyorsunuz" ifadesini kullandı.
UAEA'dan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporojye ve çevresinde dün gece ve bu sabah gerçekleşen çok sayıda patlamaya ilişkin değerlendirme yer aldı. Açıklamada, düzinelerce bombanın hem nükleer santralin bulunduğu alana hem de çevresine isabet ettiği vurgulanarak, uzmanların patlamaları görebildiğine dikkat çekildi.
Şiddetli bombardıman sonucunda tesiste bazı binaların yanı sıra ekipmanların zarar gördüğü ancak nükleer güvenlik ve emniyeti tehlikeye atacak bir durumun henüz yaşanmadığı aktarılan açıklamada, UAEA Başkanı Grossi'nin de düşüncelerine yer verildi.

‘Ateşle oynuyorsunuz’

Buna göre Grossi, "Dün ve bu sabah, ekibimizden gelen haberler son derece rahatsız edici. Bu büyük nükleer santralin bulunduğu alanda meydana gelen patlamalar kesinlikle kabul edilemez. Bunun arkasında her kim varsa derhal durmalıdır. Daha önce defalarca söylediğim gibi ateşle oynuyorsunuz" görüşünü paylaştı. Nükleer santral ve çevresinde çatışmalardan arındırılmış bir güvenli bölge oluşturulması için taraflarla görüşmelerin sürdüğünü dile getiren Grossi, "Güvenli bölge gerçek olana kadar pes etmeyeceğim. Devam eden bariz bombardımanın da gösterdiği gibi, güvenli bölgeye her zamankinden daha fazla ihtiyaç var" ifadesini kullandı.
Grossi, santral ve çevresinde çatışmalardan arındırılmış bir "nükleer emniyet ve güvenlik bölgesi" kurulması için taraflara bir kez daha çağrıda bulundu. Son aylarda nükleer santral ve çevresinde çatışma ve bombardımanın artması nedeniyle sıklıkla elektrik kesintisi yaşanması ve olası bir nükleer facianın önlenmesi için Grossi, geçen ay Rusya ve Ukraynalı yetkililerle güvenli bölge kurulmasına ilişkin görüşmelerde bulunmuş, ancak bu doğrultuda henüz somut bir ilerleme kaydedememişti.
Rusya Savunma Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada Kiev’in Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nde insan kökenli bir felaket tehdidi oluşturmaya yönelik provokasyonlarına son vermediğini ifade etmişti.
Zaporojye NGS - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2022
Ukrayna krizi
Rusya: Kiev Zaporojye NGS’de felaket tehdidi oluşturmaya yönelik provokasyonlarına son vermiyor
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