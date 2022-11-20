https://sputniknews.com.tr/20221120/turkiyeden-kazakistandaki-cumhurbaskanligi-secimleriyle-ilgili-memnuniyet-aciklamasi-1063658551.html
Türkiye'den Kazakistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili ‘memnuniyet’ açıklaması
Türkiye'den Kazakistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili ‘memnuniyet’ açıklaması
Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan'da düzenlenen erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinin huzur içinde tamamlanmış olmasının memnuniyet verici olduğunu açıkladı. 20.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-20T19:21+0300
2022-11-20T19:21+0300
2022-11-20T19:21+0300
dünya
türkiye
kazakistan
seçim
cumhurbaşkanlığı seçimi
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kazakistan Cumhuriyeti’nde 20 Kasım 2022 tarihinde düzenlenen erken Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin huzur ortamı içerisinde başarıyla tamamlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.Türkiye'nin, köklü tarihi bağlara ve çok yakın ilişkilere sahip olduğu Kazakistan’ın güvenlik ve istikrarına büyük önem atfettiği belirtilen açıklamada, seçim sonuçlarının dost ve kardeş Kazak halkı için hayırlı olması temennisinde bulunuldu.Kazakistan'da yaklaşık 12 milyon seçmen, 7 yıl boyunca görevde kalacak cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitmişti. Oy pusulasında "Hepsine karşı" seçeneğinin de yer aldığı seçimde ikisi kadın, toplam atı aday yarışırken seçimin ön sonuçlarının en geç yarın, nihai sonuçlarının ise 27 Kasım'da açıklanması bekleniyor.
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türkiye, kazakistan, seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi
türkiye, kazakistan, seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi
Türkiye'den Kazakistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili ‘memnuniyet’ açıklaması
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Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan'da düzenlenen erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinin huzur içinde tamamlanmış olmasının memnuniyet verici olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kazakistan Cumhuriyeti’nde 20 Kasım 2022 tarihinde düzenlenen erken Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin huzur ortamı içerisinde başarıyla tamamlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Türkiye'nin, köklü tarihi bağlara ve çok yakın ilişkilere sahip olduğu Kazakistan’ın güvenlik ve istikrarına büyük önem atfettiği belirtilen açıklamada, seçim sonuçlarının dost ve kardeş Kazak halkı için hayırlı olması temennisinde bulunuldu.
Kazakistan'da yaklaşık 12 milyon seçmen, 7 yıl boyunca görevde kalacak cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitmişti. Oy pusulasında "Hepsine karşı" seçeneğinin de yer aldığı seçimde ikisi kadın, toplam atı aday yarışırken seçimin ön sonuçlarının en geç yarın, nihai sonuçlarının ise 27 Kasım'da açıklanması bekleniyor.