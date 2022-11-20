https://sputniknews.com.tr/20221120/turkiyeden-kazakistandaki-cumhurbaskanligi-secimleriyle-ilgili-memnuniyet-aciklamasi-1063658551.html

Türkiye'den Kazakistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili ‘memnuniyet’ açıklaması

Türkiye'den Kazakistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili ‘memnuniyet’ açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan'da düzenlenen erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinin huzur içinde tamamlanmış olmasının memnuniyet verici olduğunu açıkladı. 20.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-20T19:21+0300

2022-11-20T19:21+0300

2022-11-20T19:21+0300

dünya

türkiye

kazakistan

seçim

cumhurbaşkanlığı seçimi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/13/1063639853_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_95ced5096493441643ffef637b76f2ed.jpg

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kazakistan Cumhuriyeti’nde 20 Kasım 2022 tarihinde düzenlenen erken Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin huzur ortamı içerisinde başarıyla tamamlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.Türkiye'nin, köklü tarihi bağlara ve çok yakın ilişkilere sahip olduğu Kazakistan’ın güvenlik ve istikrarına büyük önem atfettiği belirtilen açıklamada, seçim sonuçlarının dost ve kardeş Kazak halkı için hayırlı olması temennisinde bulunuldu.Kazakistan'da yaklaşık 12 milyon seçmen, 7 yıl boyunca görevde kalacak cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitmişti. Oy pusulasında "Hepsine karşı" seçeneğinin de yer aldığı seçimde ikisi kadın, toplam atı aday yarışırken seçimin ön sonuçlarının en geç yarın, nihai sonuçlarının ise 27 Kasım'da açıklanması bekleniyor.

kazakistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, kazakistan, seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi