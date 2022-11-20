https://sputniknews.com.tr/20221120/tokatta-ozel-hastanede-hastaya-siddet-olayina-iliskin-sorusturma-1063643397.html

Tokat'ta özel hastanede hastaya şiddet olayına ilişkin soruşturma

Tokat'ta özel hastanede hastaya şiddet olayına ilişkin soruşturma

Tokat’ta faaliyet gösteren özel Medicalpark Hastanesi'nde yaklaşık 5 ay önce çekilen görüntülerde, iki yoğun bakım hemşiresi bilinci yerinde olmayan felçli bir... 20.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-20T00:18+0300

2022-11-20T00:18+0300

2022-11-20T00:23+0300

türkiye

tokat

hastane

fahrettin koca

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Tokat’ta faaliyet gösteren Medicalpark Hastanesi'nde yaklaşık 5 ay önce çekilen hastaya yönelik şiddet görüntüleri infiale yol açtı. İHA'nın haberine göre Hasta yakınları tarafından tesadüfen çekilen görüntülerde iki yoğun bakım hemşiresi bilinci yerinde olmayan felçli bir hastaya şiddet uygularken görüntülendi. Görüntülerde biri kadın biri erkek iki hemşire cihazlara bağlı olarak bilinçsizce yatmakta olan erkek hastanın çarşafla yüzünü kapatıp elleriyle ağzını ve boğazını sıktıkları, parmaklarıyla gözüne baskı uyguladıkları görüldü.6 Temmuz tarihinde yaşanan olayda, Fransa’da yaşayan 62 yaşındaki M.A. tatil için geldiği Tokat’ta beyin kanaması geçirdi. İlk müdahalesi Devlet Hastanesi'nde yapılan M.A. yakınları tarafından özel hastaneye nakledildi. Burada yapılan operasyonun ardından yoğun bakım servisine alındı. Yakınları yoğun bakımda olduğu için görmelerine izin verilmeyen hastalarını, yoğun bakım kamerasının görüntülerinin yayınlandığı servis dışındaki ekrandan izlemek istedi.Görüntülerde biri kadın diğeri erkek iki hemşirenin cihazlara bağlı olarak bilinçsizce yatmakta olan erkek hastanın çarşafla yüzünü kapatıp elleriyle ağzını ve boğazını sıktıkları, parmaklarıyla gözüne baskı uyguladıkları görüldü. Yoğun bakım hemşirelerinin yakınlarına şiddet uygulandığını görünce ekran kaydını alarak müdahale ettiler.Yaşadığı şiddeti izlediği görüntülerden öğrendiTedavisi devam eden M.A.’ya uğradığı şiddet uzun süre söylenmedi. M.A. iyileşmeye başlayınca yakınları tarafından görüntüler kendisine izletildi. M.A., bunun üzerine Tokat Cumhuriyet Savcılığı'na girerek suç duyurusunda bulundu. Ancak şikayeti, "Kovuşturmaya yer yoktur" kararı verilerek geri çevrildi. Ancak şikayeti üzerinde “Kovuşturmaya yer yoktur” kararı verilerek geri çevrildi. Bu kez Sağlık Bakanlığı'na şikayette bulunarak Tokat Cumhuriyet Savcılığı'na yeni bir suç duyurusunda daha bulundu. Bu sırada hastane yetkilileri iki personeli işten çıkarttı. M.A. konuya ilişkin yaptığı açıklamada, olayın üzeri kapatılmak istense de hukuki haklarını sonuna kadar aramakta kararlı olduğunu söyledi. M.A. açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Bakan Koca: Soruşturma başlatıldıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından söz konusu görüntülere ilişkin paylaşımda bulundu.Koca, "Tokat Medical Park hastanesinde kaydedildiği belirtilen, bir hastanın bazı çalışanlarca şiddete maruz kaldığını gösteren görüntüler üzüntü verici ve kabul edilemezdir. Bakanlığımız ilgili hastanede derhal soruşturma başlatmıştır. Gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın" açıklamasını yaptı.

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