Tokat'ta özel hastanede hastaya şiddet olayına ilişkin soruşturma
00:18 20.11.2022 (güncellendi: 00:23 20.11.2022)
© İHA / GÖKTÜRK FIRAT - NURHAN İÇMEZ-Tokat'ta faaliyet gösteren Medicalpark Hastanesinde sağlık skandalı yaşandı. Bilinci yerinde olmayan felçli hastaya biri kadın biri erkek olmak üzere iki hemşire şiddet uyguladı. Hemşireler cihazlara bağlı olduğu halde hastanın çarşafla yüzünü kapatıp elleriyle ağzını ve boğazını sıktı. Şoke eden görüntüler kameraya anbean yansırken yaşananlar vicdanları sızlattı.
© İHA / GÖKTÜRK FIRAT - NURHAN İÇMEZ-
Tokat’ta faaliyet gösteren özel Medicalpark Hastanesi'nde yaklaşık 5 ay önce çekilen görüntülerde, iki yoğun bakım hemşiresi bilinci yerinde olmayan felçli bir hastaya şiddet uygularken görüntülendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tokat'ta bir hastanın hastane çalışanlarının şiddetine maruz kalmasına ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Tokat’ta faaliyet gösteren Medicalpark Hastanesi'nde yaklaşık 5 ay önce çekilen hastaya yönelik şiddet görüntüleri infiale yol açtı.
İHA'nın haberine göre Hasta yakınları tarafından tesadüfen çekilen görüntülerde iki yoğun bakım hemşiresi bilinci yerinde olmayan felçli bir hastaya şiddet uygularken görüntülendi. Görüntülerde biri kadın biri erkek iki hemşire cihazlara bağlı olarak bilinçsizce yatmakta olan erkek hastanın çarşafla yüzünü kapatıp elleriyle ağzını ve boğazını sıktıkları, parmaklarıyla gözüne baskı uyguladıkları görüldü.
6 Temmuz tarihinde yaşanan olayda, Fransa’da yaşayan 62 yaşındaki M.A. tatil için geldiği Tokat’ta beyin kanaması geçirdi. İlk müdahalesi Devlet Hastanesi'nde yapılan M.A. yakınları tarafından özel hastaneye nakledildi. Burada yapılan operasyonun ardından yoğun bakım servisine alındı. Yakınları yoğun bakımda olduğu için görmelerine izin verilmeyen hastalarını, yoğun bakım kamerasının görüntülerinin yayınlandığı servis dışındaki ekrandan izlemek istedi.
Görüntülerde biri kadın diğeri erkek iki hemşirenin cihazlara bağlı olarak bilinçsizce yatmakta olan erkek hastanın çarşafla yüzünü kapatıp elleriyle ağzını ve boğazını sıktıkları, parmaklarıyla gözüne baskı uyguladıkları görüldü. Yoğun bakım hemşirelerinin yakınlarına şiddet uygulandığını görünce ekran kaydını alarak müdahale ettiler.
Yaşadığı şiddeti izlediği görüntülerden öğrendi
Tedavisi devam eden M.A.’ya uğradığı şiddet uzun süre söylenmedi. M.A. iyileşmeye başlayınca yakınları tarafından görüntüler kendisine izletildi. M.A., bunun üzerine Tokat Cumhuriyet Savcılığı'na girerek suç duyurusunda bulundu. Ancak şikayeti, "Kovuşturmaya yer yoktur" kararı verilerek geri çevrildi. Ancak şikayeti üzerinde “Kovuşturmaya yer yoktur” kararı verilerek geri çevrildi. Bu kez Sağlık Bakanlığı'na şikayette bulunarak Tokat Cumhuriyet Savcılığı'na yeni bir suç duyurusunda daha bulundu. Bu sırada hastane yetkilileri iki personeli işten çıkarttı.
M.A. konuya ilişkin yaptığı açıklamada, olayın üzeri kapatılmak istense de hukuki haklarını sonuna kadar aramakta kararlı olduğunu söyledi. M.A. açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Felç geçirdim. Ambulansla Devlet Hastanesine geldim. 3 gün kaldım daha sonra Medicalpark Hastanesine sevk ettiler. Orada da 13 gün kaldım. Şiddet gördüm. Yaşadıklarımı görüntüleri izledikten sonra öğrendim. Kendime geldikten sonra izledim görüntüleri. Psikolojim bozuldu. Şikayetçi oldum ama bir şey çıkmadı. Takipsizlik kararı var. Delil yok denildi. Davayı düşürdüler. Hukuk mücadelemi sürdüreceğim. Ne gerekiyorsa o yapılsın. Bir bayan geldi bana kötü davrandı, bağırdı, çağırdı. Daha sonra hemşire geldi. Oda ağzıma bastı. Boğmaya çalıştı. Gözümü çıkarmaya çalıştı. Baldırıma devamlı darbe atıldı. Ameliyattan önce baldırım simsiyah olmuş. Bayram günü çocuklar ziyaretime geldiler. Olayı bayram günü yaşadık. Ben onları görmedim, onlar kameradan beni izliyorlarmış. Hemşire geldi. Darp etti. Elime ayağıma vurdular. Sağlık Bakanlığına dilekçe yazıp verdik. Cevap bekliyorum. ‘Bunda bir şey yok. Yara yok’ dediler.”
Bakan Koca: Soruşturma başlatıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından söz konusu görüntülere ilişkin paylaşımda bulundu.
Koca, "Tokat Medical Park hastanesinde kaydedildiği belirtilen, bir hastanın bazı çalışanlarca şiddete maruz kaldığını gösteren görüntüler üzüntü verici ve kabul edilemezdir. Bakanlığımız ilgili hastanede derhal soruşturma başlatmıştır. Gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın" açıklamasını yaptı.
Tokat Medical Park hastanesinde kaydedildiği belirtilen, bir hastanın bazı çalışanlarca şiddete maruz kaldığını gösteren görüntüler üzüntü verici ve kabul edilemezdir. Bakanlığımız ilgili hastanede derhal soruşturma başlatmıştır. Gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 19, 2022