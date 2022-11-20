https://sputniknews.com.tr/20221120/tff-baskani-buyukeksi-hedef-2024-avrupa-sampiyonasina-katilmak-1063643848.html

TFF Başkanı Büyükekşi: Hedef 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmak

TFF Başkanı Büyükekşi: Hedef 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmak

TFF Başkanı Büyükekşi, "Türk Milli Takımı'nın bundan sonraki hedefi özellikle 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılabilmektir" dedi. 20.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-20T00:35+0300

2022-11-20T00:35+0300

2022-11-20T00:35+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

dünya kupası

a milli futbol takımı

mehmet büyükekşi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/14/1063643693_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_211be3b2c920d416e7ebb9e9edf85652.jpg

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Gaziantep'te oynanan ve 2-1'lik galibiyetle biten Çekya maçının ardından milli takımı tebrik etti.Millilerin güzel bir oyun ortaya koyduğunu belirten Büyükekşi, şöyle devam etti: "Anadolu'da milli maçlar düzenleme hedefimiz vardı. Bunu da yerine getirdik. Diyarbakır'da ilk defa, Gaziantep'te ise 21 yıl sonra bir maçın oynanması tabii ki güzel ama güzel oyun ve fair play daha önemli. Bunun yanında 4 milli oyuncumuz bugün ilk defa forma giydiler. Arda, Tayyip, Samet ve Onur. O açından da çok güzel. Ayrıca Türkiye'de ilk defa bir hocaya jübile yaptık. Kariyerinde bin 600'den fazla maç yönetmiş, Dünya Kupası'nda yarı final yönetmiş Şampiyonlar Ligi'nde final yönetmiş bir hakem. Hakemlere rol model olması için böyle yaptık."Büyükekşi, milli takımın her zaman hedefleri doğrultusunda hareket ettiğini ifade ederek şu değerlendirmede bulundu: "Türk Milli Takımı'nın bundan sonraki hedefi özellikle 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılabilmektir. Bununla ilgili ilk maçımız Ermenistan'da, arkasında Hırvatistan'da bir maç yapacağız. Onu da yine Anadolu'da yapma kararı aldık. Bursa'da yapacağız. Bugün bunu da sizlerle paylaşmak isterim. Bursalı futbolseverlere sesleniyorum. Türk bayraklarını hazırlasınlar, maça hazır olsunlar, takımlarını canı gönülden desteklesinler. İnşallah hedef, güzel futbolla, güzel sonuçlar alıp ülkemizi en iyi şekilde Avrupa Şampiyonası'nda temsil etmek. İnşallah daha güzel günleri göreceğiz."'Arda özel bir yetenek'Çekya maçında 4 futbolcunun ilk defa A Milli Takım formasını giydiğini ve bunlardan birinin Arda Güler olduğunu hatırlatan Büyükekşi, genç oyuncuyla ilgili de şunları söyledi: "Arda çok özel bir yetenek. Diyarbakır'da da seyirciler 'Arda, Arda' diye tezahürat yaptı, burada da yaptılar. Ama hocamız ne yaptı, kampta olan oyuncuların hemen hemen tamamına yakının Diyarbakır'da ve burada oynattı. Bütün oyuncuların potansiyelini görmek için çaba gösterdi. O yüzden hocamıza da çok teşekkür ediyorum. Bu gençleştirme. İşte Arda gibi 17 yaşında bir oyuncunun A Milli Takım'da oynaması gerçekten son derece önemli. Arda daha iyilerini de yapacaktır. Zamana ihtiyaç var. İnşallah hem kendi takımında hem A Milli Takım'da başarı olur ve yıllarca bu takımın ana direklerinden birisi olur."

https://sputniknews.com.tr/20221119/cuneyt-cakir-gaziantepteki-macta-aktif-hakemlik-kariyerini-noktaladi-1063637807.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye futbol federasyonu (tff), dünya kupası, a milli futbol takımı, mehmet büyükekşi