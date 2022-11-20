https://sputniknews.com.tr/20221120/suudi-sirket-trump-ile-anlasti-1063661937.html

Suudi şirket, Trump ile anlaştı

Suudi şirket, Trump ile anlaştı

Suudi Arabistan merkezli 'Dar Al Arkan' gayrimenkul şirketi, Umman'da 4 milyar dolar değerindeki bir proje için eski ABD Başkanı Donald Trump'a ait şirketle... 20.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-20T22:55+0300

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dünya

donald trump

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suudi arabistan

şirket

anlaşma

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Firmadan firmasından yapılan yazılı açıklamada, Dar Al Arkan ile Trump Organization’ın Umman’da golf sahası, otel ve villalardan oluşan Aida projesi için anlaşma imzaladığı belirtildi.Anlaşmanın 16 Kasım’da imzalandığı aktarılan açıklamada, 'Dar Al Arkan' ve Umman merkezli kalkınma ve turizm şirketi 'Omran Group’un' ortaklığında başlatılan Aida projesinin başkent Maskat yakınındaki Yiti bölgesinde yer aldığı ifade edildi.Maliyeti 4 milyar dolar olacak Aida projesinin, Umman’da 3.5 milyon metrekarelik bir alan üzerine inşa edileceği ve 10 yılda tamamlanmasının planlandığı aktarılan açıklamada, konuyla ilgili daha sonra yeni detayların paylaşılabileceği vurgulandı.

https://sputniknews.com.tr/20221119/abd-adalet-bakanligi-trump-hakkindaki-sorusturmalar-icin-ozel-yetkili-uzman-atadi-1063621810.html

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