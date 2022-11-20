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https://sputniknews.com.tr/20221120/suudi-sirket-trump-ile-anlasti-1063661937.html
Suudi şirket, Trump ile anlaştı
Suudi şirket, Trump ile anlaştı
Suudi Arabistan merkezli 'Dar Al Arkan' gayrimenkul şirketi, Umman'da 4 milyar dolar değerindeki bir proje için eski ABD Başkanı Donald Trump'a ait şirketle... 20.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-20T22:55+0300
2022-11-20T22:55+0300
dünya
donald trump
suudi
suudi arabistan
şirket
anlaşma
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Firmadan firmasından yapılan yazılı açıklamada, Dar Al Arkan ile Trump Organization’ın Umman’da golf sahası, otel ve villalardan oluşan Aida projesi için anlaşma imzaladığı belirtildi.Anlaşmanın 16 Kasım’da imzalandığı aktarılan açıklamada, 'Dar Al Arkan' ve Umman merkezli kalkınma ve turizm şirketi 'Omran Group’un' ortaklığında başlatılan Aida projesinin başkent Maskat yakınındaki Yiti bölgesinde yer aldığı ifade edildi.Maliyeti 4 milyar dolar olacak Aida projesinin, Umman’da 3.5 milyon metrekarelik bir alan üzerine inşa edileceği ve 10 yılda tamamlanmasının planlandığı aktarılan açıklamada, konuyla ilgili daha sonra yeni detayların paylaşılabileceği vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20221119/abd-adalet-bakanligi-trump-hakkindaki-sorusturmalar-icin-ozel-yetkili-uzman-atadi-1063621810.html
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donald trump, suudi, suudi arabistan, şirket, anlaşma
donald trump, suudi, suudi arabistan, şirket, anlaşma

Suudi şirket, Trump ile anlaştı

22:55 20.11.2022
© AP Photo / Alex BrandonDonald Trump - telefon
Donald Trump - telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2022
© AP Photo / Alex Brandon
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Suudi Arabistan merkezli 'Dar Al Arkan' gayrimenkul şirketi, Umman'da 4 milyar dolar değerindeki bir proje için eski ABD Başkanı Donald Trump'a ait şirketle anlaşmaya vardı.
Firmadan firmasından yapılan yazılı açıklamada, Dar Al Arkan ile Trump Organization’ın Umman’da golf sahası, otel ve villalardan oluşan Aida projesi için anlaşma imzaladığı belirtildi.
Anlaşmanın 16 Kasım’da imzalandığı aktarılan açıklamada, 'Dar Al Arkan' ve Umman merkezli kalkınma ve turizm şirketi 'Omran Group’un' ortaklığında başlatılan Aida projesinin başkent Maskat yakınındaki Yiti bölgesinde yer aldığı ifade edildi.
Maliyeti 4 milyar dolar olacak Aida projesinin, Umman’da 3.5 milyon metrekarelik bir alan üzerine inşa edileceği ve 10 yılda tamamlanmasının planlandığı aktarılan açıklamada, konuyla ilgili daha sonra yeni detayların paylaşılabileceği vurgulandı.
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