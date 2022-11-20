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https://sputniknews.com.tr/20221120/saglik-bakanligindan-2-mufettis-tokattaki-ozel-hastanede-incelemelere-basladi-1063647192.html
Sağlık Bakanlığı'ndan 2 müfettiş, Tokat'taki özel hastanede incelemelere başladı
Sağlık Bakanlığı'ndan 2 müfettiş, Tokat'taki özel hastanede incelemelere başladı
Tokat'ta bir hastanın özel hastane çalışanlarının şiddetine maruz kalmasına ilişkin soruşturma kapsamında Sağlık Bakanlığından 2 müfettiş kente gelerek... 20.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-20T10:32+0300
2022-11-20T10:43+0300
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tokat
hastane
hemşire
şiddet
doktor
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Tokat'ta özel bir hastanede kaydedilen görüntülerin ardından Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili soruşturma başlatarak müfettiş görevlendirdi.Erken saatlerde kente gelen 2 müfettiş, olayın yaşandığı özel hastanede incelemelere başladı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün sosyal medya hesabından, "Tokat Medical Park Hastanesinde kaydedildiği belirtilen, bir hastanın bazı çalışanlarca şiddete maruz kaldığını gösteren görüntüler, üzüntü verici ve kabul edilemezdir. Bakanlığımız ilgili hastanede derhal soruşturma başlatmıştır. Gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın." açıklamasını yapmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221120/tokatta-ozel-hastanede-hastaya-siddet-olayina-iliskin-sorusturma-1063643397.html
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tokat, hastane, hemşire, şiddet, doktor
tokat, hastane, hemşire, şiddet, doktor

Sağlık Bakanlığı'ndan 2 müfettiş, Tokat'taki özel hastanede incelemelere başladı

10:32 20.11.2022 (güncellendi: 10:43 20.11.2022)
© AASağlık Bakanlığı'ndan 2 müfettiş, Tokat'taki özel hastanede incelemelere başladı
Sağlık Bakanlığı'ndan 2 müfettiş, Tokat'taki özel hastanede incelemelere başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2022
© AA
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Tokat'ta bir hastanın özel hastane çalışanlarının şiddetine maruz kalmasına ilişkin soruşturma kapsamında Sağlık Bakanlığından 2 müfettiş kente gelerek incelemelere başladı.
Tokat'ta özel bir hastanede kaydedilen görüntülerin ardından Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili soruşturma başlatarak müfettiş görevlendirdi.
Erken saatlerde kente gelen 2 müfettiş, olayın yaşandığı özel hastanede incelemelere başladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün sosyal medya hesabından, "Tokat Medical Park Hastanesinde kaydedildiği belirtilen, bir hastanın bazı çalışanlarca şiddete maruz kaldığını gösteren görüntüler, üzüntü verici ve kabul edilemezdir. Bakanlığımız ilgili hastanede derhal soruşturma başlatmıştır. Gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın." açıklamasını yapmıştı.
Tokat'ta faaliyet gösteren Medicalpark Hastanesinde sağlık skandalı yaşandı. Bilinci yerinde olmayan felçli hastaya biri kadın biri erkek olmak üzere iki hemşire şiddet uyguladı. Hemşireler cihazlara bağlı olduğu halde hastanın çarşafla yüzünü kapatıp elleriyle ağzını ve boğazını sıktı. Şoke eden görüntüler kameraya anbean yansırken yaşananlar vicdanları sızlattı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2022
TÜRKİYE
Tokat'ta özel hastanede hastaya şiddet olayına ilişkin soruşturma
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