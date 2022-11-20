https://sputniknews.com.tr/20221120/oncupinar-sinir-kapisi-bolgesine-roket-atildi-1-asker-2-ozel-harekat-polisi-yaralandi-1063656471.html
Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roket atıldı: 1 asker, 2 özel harekat polisi yaralandı
Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roket atıldı: 1 asker, 2 özel harekat polisi yaralandı
Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roket atılması sonucu ilk belirlemelere göre 1 asker, 2 özel harekat polisi yaralandı. 20.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-20T17:35+0300
2022-11-20T17:35+0300
2022-11-20T17:35+0300
türkiye
öncüpınar sınır kapısı
roket
asker
polis
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Anadolu Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roket atılması sonucu ilk belirlemelere göre 1 asker, 2 özel harekat polisi yaralandı.
türkiye
öncüpınar sınır kapısı
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öncüpınar sınır kapısı, roket, asker, polis
öncüpınar sınır kapısı, roket, asker, polis
Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roket atıldı: 1 asker, 2 özel harekat polisi yaralandı
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Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roket atılması sonucu ilk belirlemelere göre 1 asker, 2 özel harekat polisi yaralandı.
Anadolu Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roket atılması sonucu ilk belirlemelere göre 1 asker, 2 özel harekat polisi yaralandı.