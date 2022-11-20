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SON DAKİKA | Milli Savunma Bakanlığı: 89 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
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https://sputniknews.com.tr/20221120/milli-savunma-bakanligi-89-hedef-imha-edildi-cok-sayida-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1063651598.html
Milli Savunma Bakanlığı: 89 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı: 89 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
MSB, "Harekatta, teröristlere ait sığınak, mağara, mühimmat depoları, sözde karargah ve eğitim kamplarından oluşan 89 hedef imha edildi, çok sayıda terörist... 20.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-20T13:48+0300
2022-11-20T13:56+0300
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milli savunma bakanlığı (msb)
irak
suriye
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yapılan "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"nda toplam 89 hedefin imha edildiğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'terörü kaynağında yok etme stratejisi kapsamında, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nın başlatıldığı' belirtildi.Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20221120/cumhurbaskani-erdoganin-pence-kilic-hava-harekatinin-emrini-boyle-verdi-1063648573.html
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milli savunma bakanlığı (msb), irak, suriye, tsk, türkiye
milli savunma bakanlığı (msb), irak, suriye, tsk, türkiye

Milli Savunma Bakanlığı: 89 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

13:48 20.11.2022 (güncellendi: 13:56 20.11.2022)
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MSB, "Harekatta, teröristlere ait sığınak, mağara, mühimmat depoları, sözde karargah ve eğitim kamplarından oluşan 89 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi" dedi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yapılan "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"nda toplam 89 hedefin imha edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'terörü kaynağında yok etme stratejisi kapsamında, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nın başlatıldığı' belirtildi.
Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan Irak kuzeyindeki Kandil, Asos, Hakurk ile Suriye kuzeyindeki Arap Pınarı, Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerine Pençe-Kılıç Hava Harekatı başarıyla icra edilmiştir. ​Pençe-Kilit Hava Harekatı ile ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargah ve eğitim kamplarından oluşan ilk aşamada 81, bu sabah 8 olmak üzere toplam 89 hedef imha edilmiş, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Hava harekatı ile etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında terör örgütünün sözde yöneticileri de bulunmaktadır. Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan harekat sonrası tüm uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüştür. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edilecektir."
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