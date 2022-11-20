https://sputniknews.com.tr/20221120/mhp-manisa-il-baskani-oner-vefat-etti-1063646612.html
MHP Manisa İl Başkanı Öner vefat etti
MHP Manisa İl Başkanı Öner vefat etti
MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 20.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-20T09:47+0300
2022-11-20T09:47+0300
2022-11-20T09:47+0300
politika
mhp
vefat
kalp krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/14/1063646467_0:117:878:611_1920x0_80_0_0_b95643d6a854f94129ee1eb851815e78.jpg
Dün akşam saatlerinde evinde fenalaşan Öner, eşinin çağrısıyla gelen ambulansla şehirdeki özel bir hastaneye kaldırıldı.Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Öner, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Öner'in vefat haberinin ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa milletvekilleri, ilçe belediye başkanları taziye mesajı yayımladı.Bazı partililer de hastaneye gelerek aileye başsağlığı dileklerini iletti.
https://sputniknews.com.tr/20221021/thy-ucagi-kalp-krizi-geciren-yolcu-nedeniyle-istanbula-geri-dondu-1062554131.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/14/1063646467_0:35:878:694_1920x0_80_0_0_abd8d60d7ef669b00164bdbd0a560a32.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mhp, vefat, kalp krizi
MHP Manisa İl Başkanı Öner vefat etti
Abone ol
MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Dün akşam saatlerinde evinde fenalaşan Öner, eşinin çağrısıyla gelen ambulansla şehirdeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Öner, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Öner'in vefat haberinin ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa milletvekilleri, ilçe belediye başkanları taziye mesajı yayımladı.
Bazı partililer de hastaneye gelerek aileye başsağlığı dileklerini iletti.