Türkiye
SON DAKİKA | Bakan Akar: Ülkenin güvenliğine kastedenlerden yaptıklarının hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20221120/messi-ve-ronaldodan-ortak-paylasim-1063647439.html
Messi ve Ronaldo'dan ortak paylaşım
Messi ve Ronaldo'dan ortak paylaşım
Messi ve Ronaldo, Instagram hesaplarından eş zamanlı olarak aynı fotoğrafı paylaştı. 20.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-20T10:41+0300
2022-11-20T10:42+0300
yaşam
ronaldo
cristiano ronaldo
lionel messi
futbol
reklam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104004/43/1040044342_7:0:2851:1600_1920x0_80_0_0_6fd2da143cc39e1b599a8a180aea51a0.jpg
Dünyaca ünlü yıldızlar Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, eş zamanlı olarak satranç oynadıkları fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaştı.Bir marka için objektif karşısına geçen efsaneler, ilk kez sosyal medyada birlikte yer aldıkları bir fotoğraf paylaştı. Ronaldo, geçtiğimiz günlerde Messi için "Çok iyi bir rekabet yaşadık. Kendisiyle çok iyi bir ilişkimiz var. Ama hala bir yemek yemedik. Onunla yemekte buluşmak istiyorum" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20221118/ronaldo-manchester-united-ayaklarimi-kesti-parlayisimi-engelledi-1063597084.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104004/43/1040044342_718:0:2851:1600_1920x0_80_0_0_2a9bbfa7688bf14310a62744fb9f10f2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ronaldo, cristiano ronaldo, lionel messi, futbol, reklam
ronaldo, cristiano ronaldo, lionel messi, futbol, reklam

Messi ve Ronaldo'dan ortak paylaşım

10:41 20.11.2022 (güncellendi: 10:42 20.11.2022)
© Fotoğraf : Twitter/UEFACristiano Ronaldo, Lionel Messi
Cristiano Ronaldo, Lionel Messi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2022
© Fotoğraf : Twitter/UEFA
Abone olTelegram
Messi ve Ronaldo, Instagram hesaplarından eş zamanlı olarak aynı fotoğrafı paylaştı.
Dünyaca ünlü yıldızlar Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, eş zamanlı olarak satranç oynadıkları fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Bir marka için objektif karşısına geçen efsaneler, ilk kez sosyal medyada birlikte yer aldıkları bir fotoğraf paylaştı.
Ronaldo, geçtiğimiz günlerde Messi için "Çok iyi bir rekabet yaşadık. Kendisiyle çok iyi bir ilişkimiz var. Ama hala bir yemek yemedik. Onunla yemekte buluşmak istiyorum" demişti.
Cristiano Ronaldo - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2022
SPOR
Ronaldo: Manchester United 'bacaklarımı kesti', parlamamı engelledi
18 Kasım, 12:45
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала