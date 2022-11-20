https://sputniknews.com.tr/20221120/messi-ve-ronaldodan-ortak-paylasim-1063647439.html

Messi ve Ronaldo'dan ortak paylaşım

Messi ve Ronaldo'dan ortak paylaşım

Messi ve Ronaldo, Instagram hesaplarından eş zamanlı olarak aynı fotoğrafı paylaştı. 20.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-20T10:41+0300

2022-11-20T10:41+0300

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yaşam

ronaldo

cristiano ronaldo

lionel messi

futbol

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Dünyaca ünlü yıldızlar Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, eş zamanlı olarak satranç oynadıkları fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaştı.Bir marka için objektif karşısına geçen efsaneler, ilk kez sosyal medyada birlikte yer aldıkları bir fotoğraf paylaştı. Ronaldo, geçtiğimiz günlerde Messi için "Çok iyi bir rekabet yaşadık. Kendisiyle çok iyi bir ilişkimiz var. Ama hala bir yemek yemedik. Onunla yemekte buluşmak istiyorum" demişti.

https://sputniknews.com.tr/20221118/ronaldo-manchester-united-ayaklarimi-kesti-parlayisimi-engelledi-1063597084.html

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ronaldo, cristiano ronaldo, lionel messi, futbol, reklam