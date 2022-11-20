https://sputniknews.com.tr/20221120/messi-ve-ronaldodan-ortak-paylasim-1063647439.html
Messi ve Ronaldo'dan ortak paylaşım
Messi ve Ronaldo'dan ortak paylaşım
Messi ve Ronaldo, Instagram hesaplarından eş zamanlı olarak aynı fotoğrafı paylaştı. 20.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-20T10:41+0300
2022-11-20T10:41+0300
2022-11-20T10:42+0300
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lionel messi
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Dünyaca ünlü yıldızlar Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, eş zamanlı olarak satranç oynadıkları fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaştı.Bir marka için objektif karşısına geçen efsaneler, ilk kez sosyal medyada birlikte yer aldıkları bir fotoğraf paylaştı. Ronaldo, geçtiğimiz günlerde Messi için "Çok iyi bir rekabet yaşadık. Kendisiyle çok iyi bir ilişkimiz var. Ama hala bir yemek yemedik. Onunla yemekte buluşmak istiyorum" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20221118/ronaldo-manchester-united-ayaklarimi-kesti-parlayisimi-engelledi-1063597084.html
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ronaldo, cristiano ronaldo, lionel messi, futbol, reklam
ronaldo, cristiano ronaldo, lionel messi, futbol, reklam
Messi ve Ronaldo'dan ortak paylaşım
10:41 20.11.2022 (güncellendi: 10:42 20.11.2022) Abone ol
Messi ve Ronaldo, Instagram hesaplarından eş zamanlı olarak aynı fotoğrafı paylaştı.
Dünyaca ünlü yıldızlar Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, eş zamanlı olarak satranç oynadıkları fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Bir marka için objektif karşısına geçen efsaneler, ilk kez sosyal medyada birlikte yer aldıkları bir fotoğraf paylaştı.
Ronaldo, geçtiğimiz günlerde Messi için "Çok iyi bir rekabet yaşadık. Kendisiyle çok iyi bir ilişkimiz var. Ama hala bir yemek yemedik. Onunla yemekte buluşmak istiyorum" demişti.