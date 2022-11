https://sputniknews.com.tr/20221120/lugansk-halk-milisi-ukrayna-ordusu-son-bir-gunde-55e-yakin-can-kaybi-verdi-1063651367.html

Lugansk Halk Milisi: Ukrayna ordusu son bir günde 55’e yakın can kaybı verdi

Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Halk Milisi, Ukrayna ordusunun son bir günde 55’e yakın can kaybı verdiğini duyurdu. 20.11.2022, Sputnik Türkiye

LHC Halk Milisi Telegram kanalından yapılan açıklamada, “LHC Halk Milisinin gerçekleştirdiği yoğun taarruz eylemleri sırasında düşman insan gücü ve askeri teçhizat olarak ağır kayıplar verdi. 55’e yakın askeri personel, bir tank; 3 zırhlı personel taşıyıcı; 2 topçu düzeneği; 17 adet özel araç etkisiz hale getirildi” ifadelerine yer verildi.Donetsk Halk Milisi: Ukrayna ordusu son bir günde 60’ın üzerinde can kaybı verdi, 3 tank imha edildiDonetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisi ise Ukrayna ordusunun son bir günde 60’ın üzerinde can kaybı verdiğini, bununla birlikte 3 tankının, 2 obüsünün, 2 insansız hava aracı (İHA) kumanda merkezinin ve 8 otomobilinin imha edildiğini bildirdi.DHC Halk Milisi Telegram kanalından yapılan açıklamada, “Düşmanın 2 adet D-30 obüsü, 3 adet T-72M1 tankı, 8 adet arazi otomobili, 2 adet sahra İHA kumanda merkezi imha edildi. Düşman 60’un üzerinde can kaybı verdi” denildi.

