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https://sputniknews.com.tr/20221120/kazakistan-halki-erken-cumhurbaskanligi-secimleri-icin-sandik-basinda-1063647016.html
Kazakistan, erken cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başında
Kazakistan, erken cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başında
Kazakistan'da görevdeki Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in de aralarında olduğu 6 adayın yarıştığı erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy verme işlemi... 20.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-20T10:15+0300
2022-11-20T10:16+0300
dünya
kazakistan
seçim
kasım cömert tokayev
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Kazakistan halkı, gelecek 7 yıl boyunca ülkeyi yönetecek cumhurbaşkanını seçmek için bugün sandık başına gidiyor.Ülke genelinde kurulan 10 binden fazla sandıkta oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de başladı.Toplam nüfusu 19 milyonu aşan Kazakistan'da söz konusu seçimlerde bugün 11 milyon 950 bin 485 kayıtlı seçmenin oy kullanması bekleniyor.Sandıklar, aynı gün ülkenin yurt dışındaki temsilciliklerinde de açıldı.Görevdeki Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in de aralarında olduğu 6 adayın yarıştığı seçimlerde oy verme işlemi saat 20.00'de sona erecek.Ülke tarihinde ilk kez cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy pusulasında "hepsine karşı" seçeneğinin yer alması ve adaylar arasında 2 kadının olması da dikkati çekiyor.Kazakistan'da yılın başında meydana gelen Ocak protestolarının ardından Haziran ayında yapılan anayasa referandumu sonrası gerçekleştirilen bu seçimle ülke başına geçecek kişinin bir daha seçilme hakkı olmaksızın 7 yıllık tek dönemle cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmesi ve böylece gelecekte devlet sisteminde tekelleşme riskinin önlenmesi hedefleniyor.Seçimleri 15 ülkenin seçim kurulu başkanının yanı sıra Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), Türk Dili Konuşan Ülkelerin Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA), Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) gibi uluslararası kuruluşlardan gözlem heyetleriyle toplamda 642 yabancı gözlemci yerinde izliyor.Ön sonuçlarının en geç yarın açıklanacağı seçimlerde nihai sonuçlar 27 Kasım'a kadar yayımlanacak.
https://sputniknews.com.tr/20221119/kazakistan-yarin-sandiga-gidecek-1063640008.html
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kazakistan, seçim, kasım cömert tokayev
kazakistan, seçim, kasım cömert tokayev

Kazakistan, erken cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başında

10:15 20.11.2022 (güncellendi: 10:16 20.11.2022)
© AAKazakistan halkı, erken cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başında
Kazakistan halkı, erken cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başında - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2022
© AA
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Kazakistan'da görevdeki Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in de aralarında olduğu 6 adayın yarıştığı erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy verme işlemi başladı.
Kazakistan halkı, gelecek 7 yıl boyunca ülkeyi yönetecek cumhurbaşkanını seçmek için bugün sandık başına gidiyor.
Ülke genelinde kurulan 10 binden fazla sandıkta oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de başladı.
Toplam nüfusu 19 milyonu aşan Kazakistan'da söz konusu seçimlerde bugün 11 milyon 950 bin 485 kayıtlı seçmenin oy kullanması bekleniyor.
Sandıklar, aynı gün ülkenin yurt dışındaki temsilciliklerinde de açıldı.
Görevdeki Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in de aralarında olduğu 6 adayın yarıştığı seçimlerde oy verme işlemi saat 20.00'de sona erecek.
Ülke tarihinde ilk kez cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy pusulasında "hepsine karşı" seçeneğinin yer alması ve adaylar arasında 2 kadının olması da dikkati çekiyor.
Kazakistan'da yılın başında meydana gelen Ocak protestolarının ardından Haziran ayında yapılan anayasa referandumu sonrası gerçekleştirilen bu seçimle ülke başına geçecek kişinin bir daha seçilme hakkı olmaksızın 7 yıllık tek dönemle cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmesi ve böylece gelecekte devlet sisteminde tekelleşme riskinin önlenmesi hedefleniyor.
Seçimleri 15 ülkenin seçim kurulu başkanının yanı sıra Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), Türk Dili Konuşan Ülkelerin Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA), Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) gibi uluslararası kuruluşlardan gözlem heyetleriyle toplamda 642 yabancı gözlemci yerinde izliyor.
Ön sonuçlarının en geç yarın açıklanacağı seçimlerde nihai sonuçlar 27 Kasım'a kadar yayımlanacak.
Kazakistan - seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2022
DÜNYA
Kazakistan yarın sandığa gidecek
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