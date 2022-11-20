https://sputniknews.com.tr/20221120/karamollaoglu-bizde-de-dunyada-da-bir-aliskanliktir-secim-tarihi-belirlenmeden-adaylar-aciklanmaz-1063658391.html
Karamollaoğlu: Bizde de dünyada da bir alışkanlıktır, seçim tarihi belirlenmeden adaylar açıklanmaz
Karamollaoğlu: Bizde de dünyada da bir alışkanlıktır, seçim tarihi belirlenmeden adaylar açıklanmaz
Karamollaoğlu'ndan 'Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının seçim tarihi belli olduktan sonra açıklanacağını... 20.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-20T18:52+0300
2022-11-20T18:52+0300
2022-11-20T18:52+0300
politika
temel karamollaoğlu
cumhurbaşkanlığı
aday
seçim
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Karamollaoğlu, Almanya'nın Duisburg kentinde düzenlenen ‘Seçime Hazırlık; Avrupa Hamle’ toplantısında gazetecilere açıklamada bulundu. 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının sorulması üzerine Karamollaoğlu, "Son toplantımızda bu kısaca gündeme geldi ama bizim prensip olarak aldığımız karar, seçim tarihi belli olduktan sonra cumhurbaşkanı adayını görüşüp açıklamak" dedi.Karamollaoğlu, bu yılın sonundan önce bir açıklama olmayacağını belirterek, "Yılbaşından sonra hadiselerin gelişmesine ve atmosfere bakarak bir açıklama yapabiliriz. Çünkü bu bizde de dünyada da bir alışkanlıktır, seçim tarihi belirlenmeden adaylar açıklanmaz" diye konuştu.Yurt dışında yaşayan Türkleri ayrı bir seçim bölgesi olarak gördüklerini belirten Karamollaoğlu, şunları kaydetti:Karamollaoğlu, Saadet Partisi olarak Avrupa'da yaşayan herkese ulaşmak istediklerini vurgulayarak, şunları söyledi:
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temel karamollaoğlu, cumhurbaşkanlığı, aday, seçim
temel karamollaoğlu, cumhurbaşkanlığı, aday, seçim
Karamollaoğlu: Bizde de dünyada da bir alışkanlıktır, seçim tarihi belirlenmeden adaylar açıklanmaz
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Karamollaoğlu'ndan 'Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının seçim tarihi belli olduktan sonra açıklanacağını söyledi.
Karamollaoğlu, Almanya'nın Duisburg kentinde düzenlenen ‘Seçime Hazırlık; Avrupa Hamle’ toplantısında gazetecilere açıklamada bulundu. 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının sorulması üzerine Karamollaoğlu, "Son toplantımızda bu kısaca gündeme geldi ama bizim prensip olarak aldığımız karar, seçim tarihi belli olduktan sonra cumhurbaşkanı adayını görüşüp açıklamak" dedi.
Karamollaoğlu, bu yılın sonundan önce bir açıklama olmayacağını belirterek, "Yılbaşından sonra hadiselerin gelişmesine ve atmosfere bakarak bir açıklama yapabiliriz. Çünkü bu bizde de dünyada da bir alışkanlıktır, seçim tarihi belirlenmeden adaylar açıklanmaz" diye konuştu.
Yurt dışında yaşayan Türkleri ayrı bir seçim bölgesi olarak gördüklerini belirten Karamollaoğlu, şunları kaydetti:
"Avrupa'da yaşayan Türklerin haklarını, ihtiyaçlarını, problemlerini çözecek bir milletvekili grubu olacak. Parlamentoda da böyle temsil edilecekler, Avrupa'da yaşayan Türkleri temsil edecekler. Bu sorun da böylece çözülür, Avrupa'daki Türklerin çözülemeyen sorunları da Meclis'in gündemine böylece sürekli gelir. Ayrıca atılması gereken adımlar varsa da ayrıca atılır."
Karamollaoğlu, Saadet Partisi olarak Avrupa'da yaşayan herkese ulaşmak istediklerini vurgulayarak, şunları söyledi:
"Biz Avrupa'da yaşayan bütün Türk vatandaşlarına ulaşmayı bir hedef olarak koyduk, herkese ulaşacağız. Avrupa'daki Türklerin sorunlarıyla ilgili, aynı zamanda ülkemizin problemleriyle de ilgili düşüncelerimizi, politikalarımızı aktarmak istiyoruz. Bunun için de destek bekliyoruz. Bir ilgi var ama bunun zirveye çıkabilmesi için benim talebim şu oldu, elini sıkmadığımız bir tane Türk vatandaşı kalmayacak."