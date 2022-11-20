https://sputniknews.com.tr/20221120/karamollaoglu-bizde-de-dunyada-da-bir-aliskanliktir-secim-tarihi-belirlenmeden-adaylar-aciklanmaz-1063658391.html

Karamollaoğlu: Bizde de dünyada da bir alışkanlıktır, seçim tarihi belirlenmeden adaylar açıklanmaz

Karamollaoğlu: Bizde de dünyada da bir alışkanlıktır, seçim tarihi belirlenmeden adaylar açıklanmaz

Karamollaoğlu'ndan 'Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının seçim tarihi belli olduktan sonra açıklanacağını... 20.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-20T18:52+0300

2022-11-20T18:52+0300

2022-11-20T18:52+0300

politika

temel karamollaoğlu

cumhurbaşkanlığı

aday

seçim

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Karamollaoğlu, Almanya'nın Duisburg kentinde düzenlenen ‘Seçime Hazırlık; Avrupa Hamle’ toplantısında gazetecilere açıklamada bulundu. 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının sorulması üzerine Karamollaoğlu, "Son toplantımızda bu kısaca gündeme geldi ama bizim prensip olarak aldığımız karar, seçim tarihi belli olduktan sonra cumhurbaşkanı adayını görüşüp açıklamak" dedi.Karamollaoğlu, bu yılın sonundan önce bir açıklama olmayacağını belirterek, "Yılbaşından sonra hadiselerin gelişmesine ve atmosfere bakarak bir açıklama yapabiliriz. Çünkü bu bizde de dünyada da bir alışkanlıktır, seçim tarihi belirlenmeden adaylar açıklanmaz" diye konuştu.Yurt dışında yaşayan Türkleri ayrı bir seçim bölgesi olarak gördüklerini belirten Karamollaoğlu, şunları kaydetti:Karamollaoğlu, Saadet Partisi olarak Avrupa'da yaşayan herkese ulaşmak istediklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

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temel karamollaoğlu, cumhurbaşkanlığı, aday, seçim