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https://sputniknews.com.tr/20221120/istiklal-caddesindeki-saldiriya-iliskin-2-kisi-daha-tutuklandi-1063656889.html
İstiklal Caddesi'ndeki saldırıya ilişkin 2 kişi daha tutuklandı
İstiklal Caddesi'ndeki saldırıya ilişkin 2 kişi daha tutuklandı
Beyoğlu'ndaki saldırıya ilişkin Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan'ın illegal yollarla Türkiye'ye geçmesine yardım ettikleri belirlenen 2 şüpheli... 20.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-20T17:47+0300
2022-11-20T18:09+0300
son dakika
türkiye
tutuklama
istiklal caddesi
saldırı
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Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısı ile ilgili, zanlıların Hatay üzerinden Türkiye'ye girmesini sağlayan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıya ilişkin şüphelilerin Hatay'dan Türkiye'ye girmesini sağlayan 2 şüpheli 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' ve 'kasten öldürme' suçlarından tutuklandı. Tutuklu şüpheli sayısı 19'a yükselirken, olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
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son dakika, tutuklama, istiklal caddesi, saldırı
son dakika, tutuklama, istiklal caddesi, saldırı

İstiklal Caddesi'ndeki saldırıya ilişkin 2 kişi daha tutuklandı

17:47 20.11.2022 (güncellendi: 18:09 20.11.2022)
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© İHA
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Beyoğlu'ndaki saldırıya ilişkin Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan'ın illegal yollarla Türkiye'ye geçmesine yardım ettikleri belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.
Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısı ile ilgili, zanlıların Hatay üzerinden Türkiye'ye girmesini sağlayan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıya ilişkin şüphelilerin Hatay'dan Türkiye'ye girmesini sağlayan 2 şüpheli 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' ve 'kasten öldürme' suçlarından tutuklandı. Tutuklu şüpheli sayısı 19'a yükselirken, olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
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