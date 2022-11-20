https://sputniknews.com.tr/20221120/istiklal-caddesindeki-saldiriya-iliskin-2-kisi-daha-tutuklandi-1063656889.html
İstiklal Caddesi'ndeki saldırıya ilişkin 2 kişi daha tutuklandı
İstiklal Caddesi'ndeki saldırıya ilişkin 2 kişi daha tutuklandı
Beyoğlu'ndaki saldırıya ilişkin Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan'ın illegal yollarla Türkiye'ye geçmesine yardım ettikleri belirlenen 2 şüpheli... 20.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-20T17:47+0300
2022-11-20T17:47+0300
2022-11-20T18:09+0300
son dakika
türkiye
tutuklama
istiklal caddesi
saldırı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0d/1063390338_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_0def87dda9768d972eb81f0b1358a437.jpg
Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısı ile ilgili, zanlıların Hatay üzerinden Türkiye'ye girmesini sağlayan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıya ilişkin şüphelilerin Hatay'dan Türkiye'ye girmesini sağlayan 2 şüpheli 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' ve 'kasten öldürme' suçlarından tutuklandı. Tutuklu şüpheli sayısı 19'a yükselirken, olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
türkiye
istiklal caddesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0d/1063390338_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fe01a4160a7701439fed147886fa3992.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
son dakika, tutuklama, istiklal caddesi, saldırı
son dakika, tutuklama, istiklal caddesi, saldırı
İstiklal Caddesi'ndeki saldırıya ilişkin 2 kişi daha tutuklandı
17:47 20.11.2022 (güncellendi: 18:09 20.11.2022) Abone ol
Beyoğlu'ndaki saldırıya ilişkin Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan'ın illegal yollarla Türkiye'ye geçmesine yardım ettikleri belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.
Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısı ile ilgili, zanlıların Hatay üzerinden Türkiye'ye girmesini sağlayan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıya ilişkin şüphelilerin Hatay'dan Türkiye'ye girmesini sağlayan 2 şüpheli 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' ve 'kasten öldürme' suçlarından tutuklandı. Tutuklu şüpheli sayısı 19'a yükselirken, olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.