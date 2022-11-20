https://sputniknews.com.tr/20221120/istiklal-caddesindeki-saldiriya-iliskin-2-kisi-daha-tutuklandi-1063656889.html

İstiklal Caddesi'ndeki saldırıya ilişkin 2 kişi daha tutuklandı

İstiklal Caddesi'ndeki saldırıya ilişkin 2 kişi daha tutuklandı

Beyoğlu'ndaki saldırıya ilişkin Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan'ın illegal yollarla Türkiye'ye geçmesine yardım ettikleri belirlenen 2 şüpheli... 20.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-20T17:47+0300

2022-11-20T17:47+0300

2022-11-20T18:09+0300

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istiklal caddesi

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Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısı ile ilgili, zanlıların Hatay üzerinden Türkiye'ye girmesini sağlayan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıya ilişkin şüphelilerin Hatay'dan Türkiye'ye girmesini sağlayan 2 şüpheli 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' ve 'kasten öldürme' suçlarından tutuklandı. Tutuklu şüpheli sayısı 19'a yükselirken, olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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