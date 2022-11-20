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https://sputniknews.com.tr/20221120/istiklal-caddesindeki-bombali-saldiri-duzenleyenlerin-whatsapp-yazismalari-ortaya-cikti-1063652694.html
İstiklal Caddesi’nde bombalı saldırı düzenleyenlerin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı
İstiklal Caddesi’nde bombalı saldırı düzenleyenlerin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı
Sabah gazetesi, İstiklal Caddesi’nde 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin yaralandığı İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırısına ilişkin tutuklananların... 20.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-20T14:38+0300
2022-11-20T14:39+0300
türkiye
türkiye
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istiklal caddesi
saldırı
bombalı saldırı
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İstanbul Beyoğlu'nda gerçekleştirilen bombalı saldırı düzenleyenlerin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı.Sabah gazetesinden Atakan Irmak ve Emir Somer imzalı haberde, İstanbul Emniyeti’nin saldırı öncesi ve sonrası yazışmaları tespit ettiği belirtildi.Haberde şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20221119/bulgaristanda-yakalanan-istiklal-caddesindeki-teror-saldirisinin-suphelileri-tutuklu-kalacak-1063638761.html
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türkiye, istanbul, istiklal caddesi, saldırı, bombalı saldırı
türkiye, istanbul, istiklal caddesi, saldırı, bombalı saldırı

İstiklal Caddesi’nde bombalı saldırı düzenleyenlerin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı

14:38 20.11.2022 (güncellendi: 14:39 20.11.2022)
© AABeyoğlu'ndaki saldırı zanlısının, PKK/PYD/YPG'nin Suriye'deki merkezinden talimatı aldığı belirlendi
Beyoğlu'ndaki saldırı zanlısının, PKK/PYD/YPG'nin Suriye'deki merkezinden talimatı aldığı belirlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2022
© AA
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Sabah gazetesi, İstiklal Caddesi’nde 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin yaralandığı İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırısına ilişkin tutuklananların saldırıya dair WhatsApp yazışmalarının ortaya çıktığını duyurdu.
İstanbul Beyoğlu'nda gerçekleştirilen bombalı saldırı düzenleyenlerin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı.
Sabah gazetesinden Atakan Irmak ve Emir Somer imzalı haberde, İstanbul Emniyeti’nin saldırı öncesi ve sonrası yazışmaları tespit ettiği belirtildi.
Haberde şu ifadelere yer verildi:
“Terörist Ammar Jarkas'ın saldırının ardından kız kardeşine, "Gadir kız eski elbiselerini, geldiği elbiselerini çıkarsın atsın. Atmamız için bir poşete koy" dediği ve böylelikle patlamadan önceden haberi olup kamuflaj için talimat verdiği tespit edildi. Ammar Jarkas'ın telefonunda ayrıca Halil M. adlı bir kişiyle yazışmada dikkat çekti. Jarkas'ın, terörist Albashir'in kaçarken çekilen fotoğrafını daire içine alarak 'Bu o' dediği, Halil M.'nin ise; "Allah için beni bilgilendir kardeşim, kardeşim vallahi aklım sizinle meşgul, vallahi öleceğim, benim ve ailen için bilgi ver." yazdığı görüldü. Terörist Albhasir'ın gözaltına alınmadan kısa süre önce kendisini Esenler'den Küçükçekmece'ye götüren korsan taksici Ahmet C.'ye "Merhaba" yazdığı, Ahmet C.'nin ise, "Merhaba ablacığım bana durumun hakkında bilgi ver" şeklinde yanıt verdiği görüldü.”
İstanbul - Taksim - İstiklal saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2022
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