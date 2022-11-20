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https://sputniknews.com.tr/20221120/istanbulda-deniz-ulasimina-hava-muhalefeti-engeli-1063649633.html
İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli
İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli
İstanbul'da Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler hava muhalefeti nedeniyle yapılamıyor. 20.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-20T12:24+0300
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türkiye
lodos
deniz
ulaşım
engel
iptal
istanbul şehir hatları aş
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Şehir Hatları'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, lodos nedeniyle Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (ring) ve Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferlerinin gerçekleştirilemediği bildirildi.
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lodos, deniz, ulaşım, engel, iptal, istanbul şehir hatları aş
lodos, deniz, ulaşım, engel, iptal, istanbul şehir hatları aş

İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli

12:24 20.11.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSEİstanbul - Boğaz - vapur - Karaköy
İstanbul - Boğaz - vapur - Karaköy - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSE
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İstanbul'da Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler hava muhalefeti nedeniyle yapılamıyor.
Şehir Hatları'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, lodos nedeniyle Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (ring) ve Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferlerinin gerçekleştirilemediği bildirildi.
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