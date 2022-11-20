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İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Terörü kaynağında yok etmeye devam edeceğiz
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Terörü kaynağında yok etmeye devam edeceğiz
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Terörü kaynağında yok etmeye devam edeceğiz" dedi. 20.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-20T11:06+0300
2022-11-20T11:06+0300
türkiye
fahrettin altun
iletişim başkanlığı
terör
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Altun "Dün gece başlayan ve başarıyla icra edilen Pençe Kılıç Harekatı’yla, teröristlere ait hedefler imha edildi. Terörün ve teröre hamilik yapanların Türkiye’yi istikrarsızlaştırma çabalarını boşa çıkarmaya, terörü kaynağında yok etmeye devam edeceğiz." dedi.
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fahrettin altun, iletişim başkanlığı, terör
fahrettin altun, iletişim başkanlığı, terör

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Terörü kaynağında yok etmeye devam edeceğiz

11:06 20.11.2022
© AAFahrettin Altun
Fahrettin Altun - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2022
© AA
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Terörü kaynağında yok etmeye devam edeceğiz" dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Altun "Dün gece başlayan ve başarıyla icra edilen Pençe Kılıç Harekatı’yla, teröristlere ait hedefler imha edildi. Terörün ve teröre hamilik yapanların Türkiye’yi istikrarsızlaştırma çabalarını boşa çıkarmaya, terörü kaynağında yok etmeye devam edeceğiz." dedi.
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