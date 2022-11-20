https://sputniknews.com.tr/20221120/iletisim-baskani-fahrettin-altun-teroru-kaynaginda-yok-etmeye-devam-edecegiz-1063648243.html

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Terörü kaynağında yok etmeye devam edeceğiz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Terörü kaynağında yok etmeye devam edeceğiz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Terörü kaynağında yok etmeye devam edeceğiz" dedi. 20.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-20T11:06+0300

2022-11-20T11:06+0300

2022-11-20T11:06+0300

türkiye

fahrettin altun

iletişim başkanlığı

terör

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Altun "Dün gece başlayan ve başarıyla icra edilen Pençe Kılıç Harekatı’yla, teröristlere ait hedefler imha edildi. Terörün ve teröre hamilik yapanların Türkiye’yi istikrarsızlaştırma çabalarını boşa çıkarmaya, terörü kaynağında yok etmeye devam edeceğiz." dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221120/bakan-akar-ulkenin-guvenligine-kastedenlerden-yaptiklarinin-hesabini-sorduk-sormaya-devam-edecegiz-1063645749.html

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fahrettin altun, iletişim başkanlığı, terör