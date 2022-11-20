https://sputniknews.com.tr/20221120/icra-geliyor-diyerek-dolandiricilik-yapan-ceteye-operasyon-1063649882.html
'İcra geliyor' diyerek dolandırıcılık yapan çeteye operasyon
'İcra geliyor' diyerek dolandırıcılık yapan çeteye operasyon
İstanbul'da hukuk bürosundan aradıklarını söyledikleri "Borcunuzdan dolayı yasal işlem başlatılıyor" diyerek korkutarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen... 20.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-20T12:29+0300
2022-11-20T12:29+0300
2022-11-20T13:10+0300
türkiye
dolandırıcılık
icra
istanbul
polis
operasyon
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Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından bir grup şüphelinin Esenyurt'ta kurdukları büroda dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Sultaniye Mahallesi, Doğan Araslı Bulvarı, 350. sokakta tespit ettikleri işyerine baskın yaptı. Baskında Sercan A.(23), Mısra Ş.(25), Gizem B.(23), Z.Y.(17), Serkan A.(25) ve T.D.(29) gözaltına alındı. İşyerinde yapılan aramada nitelikli dolandırıcılık olaylarında kullanılan 10 adet cep telefonu ile 7 adet bilgisayara el kondu.Arşiv tutmuşlarDolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada polis şüphelilerin vatandaşları arayarak "Borcunuzdan dolayı yasal işlem başlatılıyor", "Evinize icra gelecek" gibi yalanlarla kandırarak banka hesaplarına para aktardıkları tespit edildi. Şüphelilerin bilgisayarlarında yapılan incelemede ise şüphelilerin aradıkları kişileri daha sonra tekrar aramak için "Zengin", "Yakışıklı", "Patron", "Çiftçi" gibi özellikleriyle sınıflandırarak, bilgilerini arşivledikleri belirlendi.Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Sercan A., Mısra Ş. Gizem B., Serkan A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Z.Y. ve T.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221018/davet-telefonuna-dolandirici-diye-inanmadi-michelin-rehberine-girdigini-televizyondan-ogrendi-1062450142.html
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dolandırıcılık, icra, istanbul, polis, operasyon
dolandırıcılık, icra, istanbul, polis, operasyon
'İcra geliyor' diyerek dolandırıcılık yapan çeteye operasyon
12:29 20.11.2022 (güncellendi: 13:10 20.11.2022) Abone ol
İstanbul'da hukuk bürosundan aradıklarını söyledikleri "Borcunuzdan dolayı yasal işlem başlatılıyor" diyerek korkutarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3'ü kadın 6 kişilik çete polis tarafından yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından bir grup şüphelinin Esenyurt'ta kurdukları büroda dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Sultaniye Mahallesi, Doğan Araslı Bulvarı, 350. sokakta tespit ettikleri işyerine baskın yaptı. Baskında Sercan A.(23), Mısra Ş.(25), Gizem B.(23), Z.Y.(17), Serkan A.(25) ve T.D.(29) gözaltına alındı. İşyerinde yapılan aramada nitelikli dolandırıcılık olaylarında kullanılan 10 adet cep telefonu ile 7 adet bilgisayara el kondu.
Arşiv tutmuşlar
Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada polis şüphelilerin vatandaşları arayarak "Borcunuzdan dolayı yasal işlem başlatılıyor", "Evinize icra gelecek" gibi yalanlarla kandırarak banka hesaplarına para aktardıkları tespit edildi.
Şüphelilerin bilgisayarlarında yapılan incelemede ise şüphelilerin aradıkları kişileri daha sonra tekrar aramak için "Zengin", "Yakışıklı", "Patron", "Çiftçi" gibi özellikleriyle sınıflandırarak, bilgilerini arşivledikleri belirlendi.
Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Sercan A., Mısra Ş. Gizem B., Serkan A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Z.Y. ve T.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.