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Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı
Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı
Suriye'nin kuzeyinden Gaziantep'in Karkamış ilçesine 4 roket atıldı. Roketlerin atıldığı alan incelemeye alındı. 20.11.2022, Sputnik Türkiye
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gaziantep
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YPG/PKK tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine 4 roket atıldı.Suriye'nin kuzeyinden atılan 4 roket, Karkamış ilçesindeki boş alana isabet etti.Roketlerin düştüğü alanda inceleme başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221120/pence-kilic-hava-harekati-bombalarin-uzerine--ecrin-ile-yagmurun-isimleri-yazildi-1063656436.html
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gaziantep valiliği, gaziantep, karkamış, roket
gaziantep valiliği, gaziantep, karkamış, roket

Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı

22:04 20.11.2022 (güncellendi: 22:31 20.11.2022)
© AASuriye'nin kuzeyinden Gaziantep'in Karkamış ilçesine 4 roket atıldı. Roketlerin atıldığı alan incelemeye alındı.
Suriye'nin kuzeyinden Gaziantep'in Karkamış ilçesine 4 roket atıldı. Roketlerin atıldığı alan incelemeye alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2022
© AA
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Suriye'nin kuzeyinden Gaziantep'in Karkamış ilçesine 4 roket atıldı. Roketlerin atıldığı alan incelemeye alındı.
YPG/PKK tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine 4 roket atıldı.
Suriye'nin kuzeyinden atılan 4 roket, Karkamış ilçesindeki boş alana isabet etti.
Roketlerin düştüğü alanda inceleme başlatıldı.
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