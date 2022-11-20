https://sputniknews.com.tr/20221120/gaziantepin-karkamis-ilcesine-roketli-saldiri--1063660974.html
Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı
Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı
Suriye'nin kuzeyinden Gaziantep'in Karkamış ilçesine 4 roket atıldı. Roketlerin atıldığı alan incelemeye alındı. 20.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-20T22:04+0300
2022-11-20T22:04+0300
2022-11-20T22:31+0300
türkiye
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gaziantep
karkamış
roket
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YPG/PKK tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine 4 roket atıldı.Suriye'nin kuzeyinden atılan 4 roket, Karkamış ilçesindeki boş alana isabet etti.Roketlerin düştüğü alanda inceleme başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221120/pence-kilic-hava-harekati-bombalarin-uzerine--ecrin-ile-yagmurun-isimleri-yazildi-1063656436.html
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gaziantep valiliği, gaziantep, karkamış, roket
gaziantep valiliği, gaziantep, karkamış, roket
Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı
22:04 20.11.2022 (güncellendi: 22:31 20.11.2022) Abone ol
Suriye'nin kuzeyinden Gaziantep'in Karkamış ilçesine 4 roket atıldı. Roketlerin atıldığı alan incelemeye alındı.
YPG/PKK tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine 4 roket atıldı.
Suriye'nin kuzeyinden atılan 4 roket, Karkamış ilçesindeki boş alana isabet etti.
Roketlerin düştüğü alanda inceleme başlatıldı.