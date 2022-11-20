https://sputniknews.com.tr/20221120/gazeteci-akinci-yabanci-basin-mensubu-olmak-daha-zor-tehdit-olarak-goruluyorlar-1063673435.html

Gazeteci Akıncı: Yabancı basın mensubu olmak daha zor, tehdit olarak görülüyorlar

Gazeteci Akıncı: Yabancı basın mensubu olmak daha zor, tehdit olarak görülüyorlar

Gazeteci Akıncı, “Yabancı basın mensubu olmak kesinlikle çok daha zor, yabancı basın mensuplarını tehdit olarak görüyorlar” dedi. 20.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-20T23:45+0300

2022-11-20T23:45+0300

2022-11-21T11:49+0300

gazeteci

gündem dişi

radyo

pentagon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/images/sharing/article/tur/1063673435.jpg?1669020574

Gazeteci-yazar Yılmaz Akıncı, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.Reuters, ABC News, Katar Al jazeera TV gibi çok sayıda uluslararası yayın organında çalışan ve romanı ‘Peşimdeki Melek’e ilişkin konuşan gazeteci Akıncı, “İnsan coğrafyasının insanın kaderi olduğu sözünde olduğu gibi, uluslararası mecralarda çalışsanız da belli olaylarda sizi tercih ediyorlar oranın dilini bildiğiniz, o bölgeyi tanıdığınız için” şeklinde konuştu.Türkiye'nin yanısıra Ortadoğu ve dünyanin birçok ülkesinde görev yapan, 2003 Irak, 2011 Suriye, 2021 Azerbeycan savaslarinda onemli haber ve roportajlara imza atan Akıncı, “Yabancı basın mensubu olmak kesinlikle çok daha zor. Çünkü yabancı basın mensuplarını tehdit olarak görüyorlar. Genellikle yabancı basın organlarının kendilerinin aleyhine yayın yapacaklarını, gerçeği çarpıtacaklarını düşünüyorlar. Amerika’da görev yaptığım dönemde Pentagon’dan üst düzey birileriyle veya senatörlerle çok rahat iletişime geçebiliyorsunuz. Ama Türkiye’de yabancı bir basın mensubunun bir bakanla bir araya gelmesi veya Ürdün’de kraliyet ailesinden biriyle bir araya gelmesi inanılmaz zor” şeklinde konuştu.Akıncı, “Bir sürü olumsuz şeyle karşılaşabilirsiniz fakat her koşulda mücadele etmek gerekir. Romanımda da sonuna kadar mücadelenin önemini vurguladım. Kazanırsınız, kaybedersiniz fakat sonuna kadar mücadele etmek gerekir” dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Serhat Sarısözen https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg

Serhat Sarısözen https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Serhat Sarısözen https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg

gazeteci, radyo, pentagon