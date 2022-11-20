https://sputniknews.com.tr/20221120/f1-abu-dabi-grand-prixsinde-pole-pozisyonu-verstappenin-1063644809.html
F1 Abu Dabi Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
F1 Abu Dabi Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. ayağı Abu Dabi Grand Prix'sine, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak. 20.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-20T02:24+0300
2022-11-20T02:24+0300
2022-11-20T02:24+0300
spor
formula 1 (f1)
grand prix
max verstappen
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1c/1060498522_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_d7ac2f512cc32634152bf409cef1db1a.jpg
Japonya'da şampiyonluğunu ilan eden Verstappen, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki 5,3 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde düzenlenecek yarışın sıralama turlarında, 1 dakika 23.824 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.Hollandalı pilotun 0.228 saniye arkasında takım arkadaşı Sergio Perez ikinciliği, pisti liderden 0.268 saniye yavaş turlayan Charles Leclerc (Ferrari) ise üçüncülüğü elde etti.Sezonun 58 turluk son yarışı, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1c/1060498522_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_ccea249db1b59c1c4954ec19f8bf7f59.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
formula 1 (f1), grand prix, max verstappen
formula 1 (f1), grand prix, max verstappen
F1 Abu Dabi Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
Abone ol
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. ayağı Abu Dabi Grand Prix'sine, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.
Japonya'da şampiyonluğunu ilan eden Verstappen, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki 5,3 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde düzenlenecek yarışın sıralama turlarında, 1 dakika 23.824 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.
Hollandalı pilotun 0.228 saniye arkasında takım arkadaşı Sergio Perez ikinciliği, pisti liderden 0.268 saniye yavaş turlayan Charles Leclerc (Ferrari) ise üçüncülüğü elde etti.
Sezonun 58 turluk son yarışı, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.