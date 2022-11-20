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https://sputniknews.com.tr/20221120/esine-kendisini-affettirmek-icin-calistigi-marketin-karsisina-pankart-asti-affet-bu-delini-1063650904.html
Eşine kendisini affettirmek için çalıştığı marketin karşısına pankart astı: ‘Affet bu delini’
Eşine kendisini affettirmek için çalıştığı marketin karşısına pankart astı: ‘Affet bu delini’
Bursa’da bir kişi, eşinden özür dilemek için çalıştığı marketin önüne çeşitli aşk yazılarının yazdığı pankart astı. 20.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-20T13:09+0300
2022-11-20T13:09+0300
yaşam
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bursa
özür
pankart
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Edinilen bilgiye göre, eşiyle arasında problemleri bulunan bir kişi ilginç bir yöntemle özür diledi. Nilüfer ilçesi Esentepe Mahallesi’nde karısının çalıştığı marketin karşısına aşk yazılarının bulunduğu pankart astı.Bazı vatandaşlar ‘bence affetmeli’ derken, bazıları da ‘konu bu kadar büyüdüyse büyük bir şey yapmıştır’ dedi.
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türkiye, bursa, özür, pankart
türkiye, bursa, özür, pankart

Eşine kendisini affettirmek için çalıştığı marketin karşısına pankart astı: ‘Affet bu delini’

13:09 20.11.2022
© İHABursa'da bir kişi, eşinden özür dilemek için çalıştığı marketin önüne çeşitli aşk yazılarının yazdığı pankart astı.
Bursa'da bir kişi, eşinden özür dilemek için çalıştığı marketin önüne çeşitli aşk yazılarının yazdığı pankart astı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2022
© İHA
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Bursa’da bir kişi, eşinden özür dilemek için çalıştığı marketin önüne çeşitli aşk yazılarının yazdığı pankart astı.
Edinilen bilgiye göre, eşiyle arasında problemleri bulunan bir kişi ilginç bir yöntemle özür diledi. Nilüfer ilçesi Esentepe Mahallesi’nde karısının çalıştığı marketin karşısına aşk yazılarının bulunduğu pankart astı.
Bazı vatandaşlar ‘bence affetmeli’ derken, bazıları da ‘konu bu kadar büyüdüyse büyük bir şey yapmıştır’ dedi.
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