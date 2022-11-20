https://sputniknews.com.tr/20221120/djokovic-atp-finallerindeki-6-sampiyonluguna-ulasti-1063663121.html

Djokovic, ATP Finalleri'ndeki 6. şampiyonluğuna ulaştı

Djokovic, ATP Finalleri'ndeki 6. şampiyonluğuna ulaştı

Profesyonel Tenisçiler Birliği tarafından düzenlenen 2022 ATP Finalleri'ni, 3 numaralı seribaşı Casper Ruud'u 2-0 yenen 7 numaralı seribaşı Novak Djokovic... 20.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-20T23:46+0300

2022-11-20T23:46+0300

2022-11-20T23:46+0300

spor

novak djokovic

atp

profesyonel tenisçiler birliği (atp)

turnuva

tenis

şampiyonluk

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İlk kez 1970'te düzenlenen, 2000 yılından bu yana da erkekler dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren ATP Finalleri'nin 53'üncüsünün şampiyonu belli oldu.İtalya'nın Torino kentindeki Alpitour Spor Salonu'nda oynanan sert kort turnuvasının finalinde, ATP Finalleri'ni 5 kez kazanan Novak Djokovic ile ilk defa finale çıkan Casper Ruud karşılaştı.Sırp raket Djokovic, Norveçli rakibini 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek 2008, 2012, 2013, 2014 ve 2015'ten sonra bir kez daha şampiyonluğa ulaştı.ATP Finalleri'nin en yaşlı şampiyonu olan 35 yaşındaki Djokovic, Roger Federer'e ait turnuvayı en fazla kazanan tenisçi rekorunu da egale etti.Son 19 maçının 18'inden galip ayrılan Djokovic, bu sezon 5'inci, kariyerindeki 91. tekler şampiyonluğuna imza attı.

https://sputniknews.com.tr/20220710/wimbledon-tek-erkeklerde-sampiyon-novak-djokovic-oldu-1058555499.html

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novak djokovic, atp, profesyonel tenisçiler birliği (atp), turnuva, tenis, şampiyonluk