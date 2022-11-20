https://sputniknews.com.tr/20221120/djokovic-atp-finallerindeki-6-sampiyonluguna-ulasti-1063663121.html
Djokovic, ATP Finalleri'ndeki 6. şampiyonluğuna ulaştı
Djokovic, ATP Finalleri'ndeki 6. şampiyonluğuna ulaştı
Profesyonel Tenisçiler Birliği tarafından düzenlenen 2022 ATP Finalleri'ni, 3 numaralı seribaşı Casper Ruud'u 2-0 yenen 7 numaralı seribaşı Novak Djokovic... 20.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-20T23:46+0300
2022-11-20T23:46+0300
2022-11-20T23:46+0300
spor
novak djokovic
atp
profesyonel tenisçiler birliği (atp)
turnuva
tenis
şampiyonluk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/14/1063663258_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_e02b5b2517cb5e7e617248b9095b1ce9.jpg
İlk kez 1970'te düzenlenen, 2000 yılından bu yana da erkekler dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren ATP Finalleri'nin 53'üncüsünün şampiyonu belli oldu.İtalya'nın Torino kentindeki Alpitour Spor Salonu'nda oynanan sert kort turnuvasının finalinde, ATP Finalleri'ni 5 kez kazanan Novak Djokovic ile ilk defa finale çıkan Casper Ruud karşılaştı.Sırp raket Djokovic, Norveçli rakibini 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek 2008, 2012, 2013, 2014 ve 2015'ten sonra bir kez daha şampiyonluğa ulaştı.ATP Finalleri'nin en yaşlı şampiyonu olan 35 yaşındaki Djokovic, Roger Federer'e ait turnuvayı en fazla kazanan tenisçi rekorunu da egale etti.Son 19 maçının 18'inden galip ayrılan Djokovic, bu sezon 5'inci, kariyerindeki 91. tekler şampiyonluğuna imza attı.
https://sputniknews.com.tr/20220710/wimbledon-tek-erkeklerde-sampiyon-novak-djokovic-oldu-1058555499.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/14/1063663258_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_450424fbade5c146be5be5aec2764054.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
novak djokovic, atp, profesyonel tenisçiler birliği (atp), turnuva, tenis, şampiyonluk
novak djokovic, atp, profesyonel tenisçiler birliği (atp), turnuva, tenis, şampiyonluk
Djokovic, ATP Finalleri'ndeki 6. şampiyonluğuna ulaştı
Abone ol
Profesyonel Tenisçiler Birliği tarafından düzenlenen 2022 ATP Finalleri'ni, 3 numaralı seribaşı Casper Ruud'u 2-0 yenen 7 numaralı seribaşı Novak Djokovic kazandı.
İlk kez 1970'te düzenlenen, 2000 yılından bu yana da erkekler dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren ATP Finalleri'nin 53'üncüsünün şampiyonu belli oldu.
İtalya'nın Torino kentindeki Alpitour Spor Salonu'nda oynanan sert kort turnuvasının finalinde, ATP Finalleri'ni 5 kez kazanan Novak Djokovic ile ilk defa finale çıkan Casper Ruud karşılaştı.
Sırp raket Djokovic, Norveçli rakibini 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek 2008, 2012, 2013, 2014 ve 2015'ten sonra bir kez daha şampiyonluğa ulaştı.
ATP Finalleri'nin en yaşlı şampiyonu olan 35 yaşındaki Djokovic, Roger Federer'e ait turnuvayı en fazla kazanan tenisçi rekorunu da egale etti.
Son 19 maçının 18'inden galip ayrılan Djokovic, bu sezon 5'inci, kariyerindeki 91. tekler şampiyonluğuna imza attı.