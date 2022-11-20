https://sputniknews.com.tr/20221120/cumhurbaskani-erdoganin-pence-kilic-hava-harekatinin-emrini-boyle-verdi-1063648573.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘Pençe-Kılıç Hava Harekatı’nın emrini verdiği görüntüler paylaşıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘Pençe-Kılıç Hava Harekatı’nın emrini verdiği görüntüler paylaşıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Pençe-Kılıç Hava Harekatı’nın emrini verdiği anlara dair fotoğraf ve görüntü paylaşıldı. 20.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-20T11:33+0300

2022-11-20T11:33+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

türkiye

cumhurbaşkanı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde üs olarak kullanılan bölgelere "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" yapılması emrini verdiği görüntüler paylaşıldı.Görüntülerde, Endonezya ziyaretinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Erdoğan'a brifing verdiği görülüyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akar'ın verdiği bilgiler üzerine harekat için talimat verdiği bildirildi.

https://sputniknews.com.tr/20221120/tsk-suriye-ve-kuzey-iraka-hava-harekati-baslati-1063644071.html

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