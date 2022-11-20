https://sputniknews.com.tr/20221120/cumhurbaskani-erdoganin-pence-kilic-hava-harekatinin-emrini-boyle-verdi-1063648573.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘Pençe-Kılıç Hava Harekatı’nın emrini verdiği görüntüler paylaşıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘Pençe-Kılıç Hava Harekatı’nın emrini verdiği görüntüler paylaşıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Pençe-Kılıç Hava Harekatı’nın emrini verdiği anlara dair fotoğraf ve görüntü paylaşıldı. 20.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-20T11:33+0300
2022-11-20T11:33+0300
2022-11-20T11:53+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
türkiye
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde üs olarak kullanılan bölgelere "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" yapılması emrini verdiği görüntüler paylaşıldı.Görüntülerde, Endonezya ziyaretinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Erdoğan'a brifing verdiği görülüyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akar'ın verdiği bilgiler üzerine harekat için talimat verdiği bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20221120/tsk-suriye-ve-kuzey-iraka-hava-harekati-baslati-1063644071.html
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recep tayyip erdoğan, türkiye, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, türkiye, cumhurbaşkanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘Pençe-Kılıç Hava Harekatı’nın emrini verdiği görüntüler paylaşıldı
11:33 20.11.2022 (güncellendi: 11:53 20.11.2022) Abone ol
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Pençe-Kılıç Hava Harekatı’nın emrini verdiği anlara dair fotoğraf ve görüntü paylaşıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde üs olarak kullanılan bölgelere "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" yapılması emrini verdiği görüntüler paylaşıldı.
Görüntülerde, Endonezya ziyaretinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Erdoğan'a brifing verdiği görülüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akar'ın verdiği bilgiler üzerine harekat için talimat verdiği bildirildi.