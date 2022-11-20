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SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘Pençe-Kılıç Hava Harekatı’nın emrini verdiği görüntüler paylaşıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘Pençe-Kılıç Hava Harekatı’nın emrini verdiği görüntüler paylaşıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘Pençe-Kılıç Hava Harekatı’nın emrini verdiği görüntüler paylaşıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Pençe-Kılıç Hava Harekatı’nın emrini verdiği anlara dair fotoğraf ve görüntü paylaşıldı. 20.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-20T11:33+0300
2022-11-20T11:53+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
türkiye
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde üs olarak kullanılan bölgelere "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" yapılması emrini verdiği görüntüler paylaşıldı.Görüntülerde, Endonezya ziyaretinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Erdoğan'a brifing verdiği görülüyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akar'ın verdiği bilgiler üzerine harekat için talimat verdiği bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20221120/tsk-suriye-ve-kuzey-iraka-hava-harekati-baslati-1063644071.html
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recep tayyip erdoğan, türkiye, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, türkiye, cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘Pençe-Kılıç Hava Harekatı’nın emrini verdiği görüntüler paylaşıldı

11:33 20.11.2022 (güncellendi: 11:53 20.11.2022)
© İHACumhurbaşkanı Erdoğan, "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"nın emrini verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kılıç Hava Harekatının emrini verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2022
© İHA
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Pençe-Kılıç Hava Harekatı’nın emrini verdiği anlara dair fotoğraf ve görüntü paylaşıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde üs olarak kullanılan bölgelere "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" yapılması emrini verdiği görüntüler paylaşıldı.
Görüntülerde, Endonezya ziyaretinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Erdoğan'a brifing verdiği görülüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akar'ın verdiği bilgiler üzerine harekat için talimat verdiği bildirildi.
Suriye ve Kuzey Irak'a 'Pençe Kılıç Hava Harekatı' - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2022
TÜRKİYE
Suriye ve Kuzey Irak'a 'Pençe Kılıç Hava Harekatı'
01:26
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