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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da Dünya Kupası açılış törenine katılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da Dünya Kupası açılış törenine katılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin daveti üzerine 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış törenine katılacak. 20.11.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
recep tayyip erdoğan
katar
dünya kupası
2022 dünya kupası
şeyh temim bin hamad el sani
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'nin davetine icabetle 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış törenine katılmak üzere bugün Doha'yı ziyaret edecek.
https://sputniknews.com.tr/20221119/oxford-universitesi-dunya-kupasinin-matematiksel-analizini-yapti-finale-belcika-brezilya-kalacak-1063631254.html
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recep tayyip erdoğan, katar, dünya kupası, 2022 dünya kupası, şeyh temim bin hamad el sani
recep tayyip erdoğan, katar, dünya kupası, 2022 dünya kupası, şeyh temim bin hamad el sani

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da Dünya Kupası açılış törenine katılacak

00:30 20.11.2022
© İHA / HÜLYA KEKLİK-Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2022
© İHA / HÜLYA KEKLİK-
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin daveti üzerine 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış törenine katılacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'nin davetine icabetle 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış törenine katılmak üzere bugün Doha'yı ziyaret edecek.
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