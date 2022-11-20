https://sputniknews.com.tr/20221120/cumhurbaskani-erdogan-katarda-dunya-kupasi-acilis-torenine-katilacak-1063643584.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da Dünya Kupası açılış törenine katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da Dünya Kupası açılış törenine katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin daveti üzerine 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış törenine katılacak. 20.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-20T00:30+0300

2022-11-20T00:30+0300

2022-11-20T00:30+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

katar

dünya kupası

2022 dünya kupası

şeyh temim bin hamad el sani

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/03/1063006230_0:206:2911:1843_1920x0_80_0_0_f7e78f6bf1434720fe1735818c3e6fba.jpg

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'nin davetine icabetle 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış törenine katılmak üzere bugün Doha'yı ziyaret edecek.

https://sputniknews.com.tr/20221119/oxford-universitesi-dunya-kupasinin-matematiksel-analizini-yapti-finale-belcika-brezilya-kalacak-1063631254.html

türkiye

katar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, katar, dünya kupası, 2022 dünya kupası, şeyh temim bin hamad el sani