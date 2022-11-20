https://sputniknews.com.tr/20221120/cumhurbaskani-erdogan-katara-gitti-1063651167.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile saat 12.20'de, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle 2022 FIFA Dünya... 20.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-20T13:18+0300

2022-11-20T13:18+0300

2022-11-20T13:18+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

katar

2022 dünya kupası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/14/1063651022_0:48:1201:723_1920x0_80_0_0_a08f2e92d1a557ae0555e90ed08059a6.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile ilgililer tarafından uğurlandı.Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Doha'ya gitti.

https://sputniknews.com.tr/20221118/katar-kraliyeti-istedi-fifa-acikladi-dunya-kupasi-boyunca-stadyum-ve-cevresinde-icki-satisi-yasak-1063602867.html

türkiye

katar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, katar, 2022 dünya kupası