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https://sputniknews.com.tr/20221120/cumhurbaskani-erdogan-2022-fifa-dunya-kupasinin-acilis-torenine-katilmak-uzere-katarda-1063656099.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış törenine katılmak üzere Katar'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış törenine katılmak üzere Katar'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani'nin davetine icabetle 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış törenine katılmak üzere gittiği... 20.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-20T17:15+0300
2022-11-20T17:16+0300
katar
recep tayyip erdoğan
dünya
fifa
2022 fifa dünya kupası
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani’nin daveti üzerine başkent Doha'ya gitti.Havaalanında karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan da eşlik ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani'nin davetiyle 2022 FIFA Dünya Kupası Açılış Töreni'ne katılacak.
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katar, recep tayyip erdoğan, fifa, 2022 fifa dünya kupası
katar, recep tayyip erdoğan, fifa, 2022 fifa dünya kupası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış törenine katılmak üzere Katar'da

17:15 20.11.2022 (güncellendi: 17:16 20.11.2022)
© İHACumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2022
© İHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani'nin davetine icabetle 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış törenine katılmak üzere gittiği Katar’ın başkenti Doha'ya ulaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani’nin daveti üzerine başkent Doha'ya gitti.
Havaalanında karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan da eşlik ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani'nin davetiyle 2022 FIFA Dünya Kupası Açılış Töreni'ne katılacak.
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