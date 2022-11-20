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https://sputniknews.com.tr/20221120/cumhurbaskani-erdogan-2022-fifa-dunya-kupasi-acilis-torenine-katildi-1063659694.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 FIFA Dünya Kupası açılış törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 FIFA Dünya Kupası açılış törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası açılış törenini, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani'nin yanı sıra konuk devlet ve hükümet... 20.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-20T21:00+0300
2022-11-20T21:00+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
2022 fifa dünya kupası
katar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da Al-Bayt Stadyumu'nda düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası açılış törenine katıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış törenini, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani ve konuk diğer devlet ve hükümet başkanlarıyla izledi.Katar ile Ekvador arasında oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası açılış maçını seyreden Erdoğan, bu sırada Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir süre sohbet etti.Öte yandan açılış töreni öncesi verilen resepsiyona katılan Erdoğan'ın sohbet ettiği liderler arasında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman da yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20221120/cumhurbaskani-erdogan-2022-fifa-dunya-kupasi-kapsamindaki-resepsiyonda-liderlerle-bir-araya-geldi-1063658125.html
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recep tayyip erdoğan, 2022 fifa dünya kupası, katar
recep tayyip erdoğan, 2022 fifa dünya kupası, katar

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 FIFA Dünya Kupası açılış törenine katıldı

21:00 20.11.2022
© İHACumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası açılış törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası açılış törenine katıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2022
© İHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası açılış törenini, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani'nin yanı sıra konuk devlet ve hükümet başkanları ile izledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da Al-Bayt Stadyumu'nda düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası açılış törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış törenini, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani ve konuk diğer devlet ve hükümet başkanlarıyla izledi.
Katar ile Ekvador arasında oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası açılış maçını seyreden Erdoğan, bu sırada Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir süre sohbet etti.
Öte yandan açılış töreni öncesi verilen resepsiyona katılan Erdoğan'ın sohbet ettiği liderler arasında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülfettah es-Sisi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2022
DÜNYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası kapsamındaki resepsiyonda liderlerle bir araya geldi
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