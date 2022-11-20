https://sputniknews.com.tr/20221120/cumhurbaskani-erdogan-2022-fifa-dunya-kupasi-acilis-torenine-katildi-1063659694.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 FIFA Dünya Kupası açılış törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 FIFA Dünya Kupası açılış törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası açılış törenini, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani'nin yanı sıra konuk devlet ve hükümet... 20.11.2022, Sputnik Türkiye

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dünya

recep tayyip erdoğan

2022 fifa dünya kupası

katar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da Al-Bayt Stadyumu'nda düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası açılış törenine katıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış törenini, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani ve konuk diğer devlet ve hükümet başkanlarıyla izledi.Katar ile Ekvador arasında oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası açılış maçını seyreden Erdoğan, bu sırada Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir süre sohbet etti.Öte yandan açılış töreni öncesi verilen resepsiyona katılan Erdoğan'ın sohbet ettiği liderler arasında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman da yer aldı.

https://sputniknews.com.tr/20221120/cumhurbaskani-erdogan-2022-fifa-dunya-kupasi-kapsamindaki-resepsiyonda-liderlerle-bir-araya-geldi-1063658125.html

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