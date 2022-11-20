https://sputniknews.com.tr/20221120/cinin-tayvana-hediyesi-olan-panda-saglik-sorunlari-nedeniyle-uyutuldu-1063645394.html
Çin'in Tayvan'a hediyesi olan panda sağlık sorunları nedeniyle uyutuldu
Çin'in Tayvan'a hediyesi olan panda sağlık sorunları nedeniyle uyutuldu
Çin'in Tayvan'a hediyesi olan Tuan Tuan adlı panda, beynindeki lezyondan kaynaklanan sağlık sorunları nedeniyle iğneyle uyutuldu. 20.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-20T05:49+0300
2022-11-20T05:49+0300
2022-11-20T05:49+0300
dünya
çin
tayvan
panda
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/14/1063645239_0:141:1368:911_1920x0_80_0_0_a17b52012cc440d648a85390fad54ec9.jpg
Taipei Hayvanat Bahçesi Sözcüsü Eric Tsao yaptığı açıklamada, 2008'de Çin'den Tayvan'a hediye edilen 18 yaşındaki panda Tuan Tuan'ın, ağustosta havale geçirdiğini söyledi.Tsao, Çin'den gelen veterinerlerin yaptığı taramalarda beyninde lezyon tespit edilen Tuan Tuan'ın, ağustostan bu yana tedavi gördüğünü belirtti.Tuan Tuan'ın rahatsızlığının iyileşemeyecek kadar ilerlediğini ve artık kalite bir yaşam süremeyeceğini vurgulayan Tsao, erkek pandanın gün içinde 3 havale geçirdiğini açıkladı.Panda için veda töreni yapılacakTsao, uygulanan tedavilerin yanı sıra ilave iğneler yapıldıktan sonra Tuan Tuan'ın rahatsızlığının belirtilerinin ancak hafifleyebildiğini ifade etti.Hayvanat bahçesi veterinerlerinin son olarak Tuan Tuan'ın öğleden sonra iğneyle uyutulmasına karar verdiğini dile getiren Tsao, panda için veda töreni yapılacağı bilgisini verdi.2008'de Tayvan'a hediye edildiEylülde 18 yaşına giren Tuan Tuan, Aralık 2008'de henüz 4 yaşındayken 'Yuan Yuan' adlı başka bir pandayla Çin'den Tayvan'a hediye edilmişti.Çin ile Tayvan arasındaki ilişkilerin gelişmesinin sembolü olan iki pandanın adları, Çincede 'yeniden birleşme' anlamına gelen 'Tuan Yuan' kelimesinden esinlenerek verilmişti.Tuan Tuan ve Yuan Yuan'ın Tayvan'da 'Yuan Zaibap' (2013) ve 'Yuan Bao' (2020) adlı dişi yavruları dünyaya gelmişti.
çin
tayvan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/14/1063645239_153:0:1368:911_1920x0_80_0_0_ec24fd0454c2368e1d94bf88e389b518.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çin, tayvan, panda
Çin'in Tayvan'a hediyesi olan panda sağlık sorunları nedeniyle uyutuldu
Abone ol
Çin'in Tayvan'a hediyesi olan Tuan Tuan adlı panda, beynindeki lezyondan kaynaklanan sağlık sorunları nedeniyle iğneyle uyutuldu.
Taipei Hayvanat Bahçesi Sözcüsü Eric Tsao yaptığı açıklamada, 2008'de Çin'den Tayvan'a hediye edilen 18 yaşındaki panda Tuan Tuan'ın, ağustosta havale geçirdiğini söyledi.
Tsao, Çin'den gelen veterinerlerin yaptığı taramalarda beyninde lezyon tespit edilen Tuan Tuan'ın, ağustostan bu yana tedavi gördüğünü belirtti.
Tuan Tuan'ın rahatsızlığının iyileşemeyecek kadar ilerlediğini ve artık kalite bir yaşam süremeyeceğini vurgulayan Tsao, erkek pandanın gün içinde 3 havale geçirdiğini açıkladı.
Panda için veda töreni yapılacak
Tsao, uygulanan tedavilerin yanı sıra ilave iğneler yapıldıktan sonra Tuan Tuan'ın rahatsızlığının belirtilerinin ancak hafifleyebildiğini ifade etti.
Hayvanat bahçesi veterinerlerinin son olarak Tuan Tuan'ın öğleden sonra iğneyle uyutulmasına karar verdiğini dile getiren Tsao, panda için veda töreni yapılacağı bilgisini verdi.
2008'de Tayvan'a hediye edildi
Eylülde 18 yaşına giren Tuan Tuan, Aralık 2008'de henüz 4 yaşındayken 'Yuan Yuan' adlı başka bir pandayla Çin'den Tayvan'a hediye edilmişti.
Çin ile Tayvan arasındaki ilişkilerin gelişmesinin sembolü olan iki pandanın adları, Çincede 'yeniden birleşme' anlamına gelen 'Tuan Yuan' kelimesinden esinlenerek verilmişti.
Tuan Tuan ve Yuan Yuan'ın Tayvan'da 'Yuan Zaibap' (2013) ve 'Yuan Bao' (2020) adlı dişi yavruları dünyaya gelmişti.