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Çin'de 6 ay sonra Kovid-19'dan ilk ölüm kayıtlara geçti
Çin'de 6 ay sonra Kovid-19'dan ilk ölüm kayıtlara geçti
Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 26 Mayıs'tan bu yana ilk kez can kaybı yaşandı. 20.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-20T10:47+0300
2022-11-20T10:47+0300
koronavirüs
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koronavirüs
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Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Pekin'de yaşayan 87 yaşındaki adam virüs nedeniyle hayatını kaybetti.Bu, 26 Mayıs'tan bu yana ülkede virüs nedeniyle kayıtlara geçen ilk ölüm oldu.Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 2 bin 204, göstermeyen 22 bin 11 vaka tespit edildi.Ülkede sonbaharla birlikte, bulaşıcılığı yüksek alt varyantların yayılmasıyla vaka sayısının arttığı gözleniyor. Günlük vaka sayısı son 5 günde 20 bini aştı.Vakaların nüfusa oranla az olmasına ve büyük bölümünün hastalık belirtisi göstermemesine rağmen Çin, "sıfır vaka" olarak adlandırılan katı salgın kontrol tedbirlerini uygulamaya devam ediyor.Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması veya kapalı devre sürdürülmesi gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221111/cine-gelenler-icin-kovid-19-tedbirleri-gevsetiliyor-1063327675.html
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çin, koronavirüs, pekin
çin, koronavirüs, pekin

Çin'de 6 ay sonra Kovid-19'dan ilk ölüm kayıtlara geçti

10:47 20.11.2022
© REUTERS / ALY SONGÇin - Şanghay - Çocuk - Anne - Karantina - Kovid-19 - Koronavirüs
Çin - Şanghay - Çocuk - Anne - Karantina - Kovid-19 - Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2022
© REUTERS / ALY SONG
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Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 26 Mayıs'tan bu yana ilk kez can kaybı yaşandı.
Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Pekin'de yaşayan 87 yaşındaki adam virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Bu, 26 Mayıs'tan bu yana ülkede virüs nedeniyle kayıtlara geçen ilk ölüm oldu.
Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 2 bin 204, göstermeyen 22 bin 11 vaka tespit edildi.
Ülkede sonbaharla birlikte, bulaşıcılığı yüksek alt varyantların yayılmasıyla vaka sayısının arttığı gözleniyor. Günlük vaka sayısı son 5 günde 20 bini aştı.
Vakaların nüfusa oranla az olmasına ve büyük bölümünün hastalık belirtisi göstermemesine rağmen Çin, "sıfır vaka" olarak adlandırılan katı salgın kontrol tedbirlerini uygulamaya devam ediyor.
Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması veya kapalı devre sürdürülmesi gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.
Çin - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2022
KORONAVİRÜS
Çin'e gelenler için Kovid-19 tedbirleri gevşetiliyor
11 Kasım, 14:27
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