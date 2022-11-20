https://sputniknews.com.tr/20221120/bursada-geri-donusum-deposunda-yangin-1063653969.html

Bursa’da geri dönüşüm deposunda yangın

Bursa’da geri dönüşüm deposunda yangın

Bursa’da geri dönüşüm deposunda büyük yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmeye çalışıyor. 20.11.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

bursa

yangın

fabrika

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Merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi’nde bir geri dönüşüm deposunda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanları görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20221118/gokceadada-3-farkli-noktada-yangin-1063617157.html

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