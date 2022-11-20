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Bursa’da geri dönüşüm deposunda yangın
Bursa’da geri dönüşüm deposunda yangın
Bursa’da geri dönüşüm deposunda büyük yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmeye çalışıyor. 20.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-20T15:33+0300
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Merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi’nde bir geri dönüşüm deposunda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanları görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221118/gokceadada-3-farkli-noktada-yangin-1063617157.html
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bursa, yangın, fabrika
bursa, yangın, fabrika

Bursa’da geri dönüşüm deposunda yangın

15:33 20.11.2022
© İHA / AHMET BERKE ERDAL - HAKAN GÖNÜLBursa’da geri dönüşüm deposunda yangın
Bursa’da geri dönüşüm deposunda yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2022
© İHA / AHMET BERKE ERDAL - HAKAN GÖNÜL
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Bursa’da geri dönüşüm deposunda büyük yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmeye çalışıyor.
Merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi’nde bir geri dönüşüm deposunda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
Dumanları görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde 3 farklı noktada yangın başladı. İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2022
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