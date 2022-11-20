https://sputniknews.com.tr/20221120/bursada-geri-donusum-deposunda-yangin-1063653969.html
Bursa’da geri dönüşüm deposunda yangın
Bursa’da geri dönüşüm deposunda yangın
Bursa’da geri dönüşüm deposunda büyük yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmeye çalışıyor. 20.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-20T15:33+0300
2022-11-20T15:33+0300
2022-11-20T15:33+0300
türkiye
bursa
yangın
fabrika
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/14/1063653822_0:0:812:456_1920x0_80_0_0_5832afad4d01df6f18a8cc90acc4454f.jpg
Merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi’nde bir geri dönüşüm deposunda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanları görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221118/gokceadada-3-farkli-noktada-yangin-1063617157.html
türkiye
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/14/1063653822_55:0:663:456_1920x0_80_0_0_2c5b4a3cf13b1fb4486e7a8c4be7f1c6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bursa, yangın, fabrika
Bursa’da geri dönüşüm deposunda yangın
Abone ol
Bursa’da geri dönüşüm deposunda büyük yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmeye çalışıyor.
Merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi’nde bir geri dönüşüm deposunda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
Dumanları görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangını söndürme çalışmaları sürüyor.