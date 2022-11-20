https://sputniknews.com.tr/20221120/beyoglunda-silahli-kavga-1-kisi-hayatini-kaybetti-bir-seyyar-satici-yaralandi-1063660857.html
Beyoğlu'nda silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti, bir seyyar satıcı yaralandı
Beyoğlu'nda silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti, bir seyyar satıcı yaralandı
Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, olayla ilgisi olmadığı belirtilen seyyar satıcı yaralandı. 20.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-20T21:57+0300
2022-11-20T21:57+0300
2022-11-20T21:57+0300
beyoğlu
kavga
türkiye
silahlı kavga
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İstanbul Beyoğlu'nda Kulaksız Mahallesi Kulaksız Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.Kavgada silah kullanılması sonucu Murat Fırat Canlı olay yerinde yaşamını yitirdi, olayla ilgisi olmadığı belirtilen seyyar satıcı Hasan Karakaya kolundan yaralandı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Sağlık görevlileri, yaralı Karakaya'yı ilk müdahalenin ardından Şişli’deki Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne götürdü.Polis ekiplerince olay yerinde inceleme yapıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
beyoğlu
türkiye
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beyoğlu, kavga, silahlı kavga
beyoğlu, kavga, silahlı kavga
Beyoğlu'nda silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti, bir seyyar satıcı yaralandı
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Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, olayla ilgisi olmadığı belirtilen seyyar satıcı yaralandı.
İstanbul Beyoğlu'nda Kulaksız Mahallesi Kulaksız Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.
Kavgada silah kullanılması sonucu Murat Fırat Canlı olay yerinde yaşamını yitirdi, olayla ilgisi olmadığı belirtilen seyyar satıcı Hasan Karakaya kolundan yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık görevlileri, yaralı Karakaya'yı ilk müdahalenin ardından Şişli’deki Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne götürdü.
Polis ekiplerince olay yerinde inceleme yapıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.