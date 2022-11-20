https://sputniknews.com.tr/20221120/beyoglunda-silahli-kavga-1-kisi-hayatini-kaybetti-bir-seyyar-satici-yaralandi-1063660857.html

Beyoğlu'nda silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti, bir seyyar satıcı yaralandı

Beyoğlu'nda silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti, bir seyyar satıcı yaralandı

Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, olayla ilgisi olmadığı belirtilen seyyar satıcı yaralandı. 20.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-20T21:57+0300

2022-11-20T21:57+0300

2022-11-20T21:57+0300

beyoğlu

kavga

türkiye

silahlı kavga

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/14/1054901048_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e67951b6f5893a4ce3e8fb06ce52e102.jpg

İstanbul Beyoğlu'nda Kulaksız Mahallesi Kulaksız Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.Kavgada silah kullanılması sonucu Murat Fırat Canlı olay yerinde yaşamını yitirdi, olayla ilgisi olmadığı belirtilen seyyar satıcı Hasan Karakaya kolundan yaralandı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Sağlık görevlileri, yaralı Karakaya'yı ilk müdahalenin ardından Şişli’deki Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne götürdü.Polis ekiplerince olay yerinde inceleme yapıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

beyoğlu

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

beyoğlu, kavga, silahlı kavga