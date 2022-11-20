Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221120/beyoglunda-silahli-kavga-1-kisi-hayatini-kaybetti-bir-seyyar-satici-yaralandi-1063660857.html
Beyoğlu'nda silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti, bir seyyar satıcı yaralandı
Beyoğlu'nda silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti, bir seyyar satıcı yaralandı
Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, olayla ilgisi olmadığı belirtilen seyyar satıcı yaralandı. 20.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-20T21:57+0300
2022-11-20T21:57+0300
beyoğlu
kavga
türkiye
silahlı kavga
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/14/1054901048_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e67951b6f5893a4ce3e8fb06ce52e102.jpg
İstanbul Beyoğlu'nda Kulaksız Mahallesi Kulaksız Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.Kavgada silah kullanılması sonucu Murat Fırat Canlı olay yerinde yaşamını yitirdi, olayla ilgisi olmadığı belirtilen seyyar satıcı Hasan Karakaya kolundan yaralandı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Sağlık görevlileri, yaralı Karakaya'yı ilk müdahalenin ardından Şişli’deki Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne götürdü.Polis ekiplerince olay yerinde inceleme yapıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
beyoğlu
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/14/1054901048_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e7854eab7eb05d2b43e02da114014ba6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
beyoğlu, kavga, silahlı kavga
beyoğlu, kavga, silahlı kavga

Beyoğlu'nda silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti, bir seyyar satıcı yaralandı

21:57 20.11.2022
© İHAPolis, olay yeri, polis araçları
Polis, olay yeri, polis araçları - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2022
© İHA
Abone olTelegram
Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, olayla ilgisi olmadığı belirtilen seyyar satıcı yaralandı.
İstanbul Beyoğlu'nda Kulaksız Mahallesi Kulaksız Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.
Kavgada silah kullanılması sonucu Murat Fırat Canlı olay yerinde yaşamını yitirdi, olayla ilgisi olmadığı belirtilen seyyar satıcı Hasan Karakaya kolundan yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık görevlileri, yaralı Karakaya'yı ilk müdahalenin ardından Şişli’deki Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne götürdü.
Polis ekiplerince olay yerinde inceleme yapıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала