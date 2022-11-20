https://sputniknews.com.tr/20221120/belarus-videoyla-duyurdu-ukraynali-askerler-belarus-sinirinda-provokasyonlara-devam-ediyor-1063655822.html

Belarus videoyla duyurdu: ‘Ukraynalı askerler Belarus sınırında provokasyonlara devam ediyor’

Belarus videoyla duyurdu: ‘Ukraynalı askerler Belarus sınırında provokasyonlara devam ediyor’

Belarus Devlet Sınır Komitesi, Ukrayna tarafından silahlı bir kişinin yasadışı bir şekilde sınır bölgesini geçtiğinin saptandığını duyurdu. 20.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-20T16:37+0300

2022-11-20T16:37+0300

2022-11-20T16:37+0300

ukrayna krizi

belarus

ukrayna

sınır

provokasyon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1052906989_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2d2d7acfb2d6c4e44e4ae6dc0b86882a.jpg

Belarus Devlet Sınır Komitesi basın dairesinden video görüntüleri ile birlikte yapılan açıklamada, “Ukraynalı askerler Belarus sınırında provokasyonlara devam ediyor. Olay dün, 19 Kasım saat 16.00 sıralarında (TSİ ile aynı) meydana geldi. Sloveçno (Ukrayna tarafında Vıstupoviçi) demiryolu kontrol noktasındaki bir kamera, Ukrayna topraklarında silahlı bir adamın sınır yönünde hareket ettiğini kaydetti. Adam daha sonra demiryolu köprüsünün ortasında yer alan sınır çizgisini yasadışı bir şekilde geçti ve Belarus topraklarına girdi” ifadelerine yer verildi.Kurumun aktardığı üzere Ukraynalı asker Belarus topraklarındayken arazinin fotoğraf ve video görüntülerini aldı, ayrıca karın içinde bir şeyler aradı ya da yerleştirdi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. Açıklamada, “Sınıra yakın konumdaki Ukrayna bölgesel savunma kuvvetlerinin ve diğer paramiliter oluşumların düşük disiplin seviyesi, sınırda silahlı çatışmaya yol açabilecek kışkırtıcı durumlara neden oluyor” vurgusu yapıldı.

belarus

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

belarus, ukrayna, sınır, provokasyon