https://sputniknews.com.tr/20221120/belarus-videoyla-duyurdu-ukraynali-askerler-belarus-sinirinda-provokasyonlara-devam-ediyor-1063655822.html
Belarus videoyla duyurdu: ‘Ukraynalı askerler Belarus sınırında provokasyonlara devam ediyor’
Belarus videoyla duyurdu: ‘Ukraynalı askerler Belarus sınırında provokasyonlara devam ediyor’
Belarus Devlet Sınır Komitesi, Ukrayna tarafından silahlı bir kişinin yasadışı bir şekilde sınır bölgesini geçtiğinin saptandığını duyurdu. 20.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-20T16:37+0300
2022-11-20T16:37+0300
2022-11-20T16:37+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
sınır
provokasyon
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Belarus Devlet Sınır Komitesi basın dairesinden video görüntüleri ile birlikte yapılan açıklamada, “Ukraynalı askerler Belarus sınırında provokasyonlara devam ediyor. Olay dün, 19 Kasım saat 16.00 sıralarında (TSİ ile aynı) meydana geldi. Sloveçno (Ukrayna tarafında Vıstupoviçi) demiryolu kontrol noktasındaki bir kamera, Ukrayna topraklarında silahlı bir adamın sınır yönünde hareket ettiğini kaydetti. Adam daha sonra demiryolu köprüsünün ortasında yer alan sınır çizgisini yasadışı bir şekilde geçti ve Belarus topraklarına girdi” ifadelerine yer verildi.Kurumun aktardığı üzere Ukraynalı asker Belarus topraklarındayken arazinin fotoğraf ve video görüntülerini aldı, ayrıca karın içinde bir şeyler aradı ya da yerleştirdi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. Açıklamada, “Sınıra yakın konumdaki Ukrayna bölgesel savunma kuvvetlerinin ve diğer paramiliter oluşumların düşük disiplin seviyesi, sınırda silahlı çatışmaya yol açabilecek kışkırtıcı durumlara neden oluyor” vurgusu yapıldı.
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belarus, ukrayna, sınır, provokasyon
belarus, ukrayna, sınır, provokasyon
Belarus videoyla duyurdu: ‘Ukraynalı askerler Belarus sınırında provokasyonlara devam ediyor’
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Belarus Devlet Sınır Komitesi, Ukrayna tarafından silahlı bir kişinin yasadışı bir şekilde sınır bölgesini geçtiğinin saptandığını duyurdu.
Belarus Devlet Sınır Komitesi basın dairesinden video görüntüleri ile birlikte yapılan açıklamada, “Ukraynalı askerler Belarus sınırında provokasyonlara devam ediyor. Olay dün, 19 Kasım saat 16.00 sıralarında (TSİ ile aynı) meydana geldi. Sloveçno (Ukrayna tarafında Vıstupoviçi) demiryolu kontrol noktasındaki bir kamera, Ukrayna topraklarında silahlı bir adamın sınır yönünde hareket ettiğini kaydetti. Adam daha sonra demiryolu köprüsünün ortasında yer alan sınır çizgisini yasadışı bir şekilde geçti ve Belarus topraklarına girdi” ifadelerine yer verildi.
Kurumun aktardığı üzere Ukraynalı asker Belarus topraklarındayken arazinin fotoğraf ve video görüntülerini aldı, ayrıca karın içinde bir şeyler aradı ya da yerleştirdi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. Açıklamada, “Sınıra yakın konumdaki Ukrayna bölgesel savunma kuvvetlerinin ve diğer paramiliter oluşumların düşük disiplin seviyesi, sınırda silahlı çatışmaya yol açabilecek kışkırtıcı durumlara neden oluyor” vurgusu yapıldı.