https://sputniknews.com.tr/20221120/bakan-yanik-genclerimizin-saglikli-mutlu-bireyler-olarak-var-olmalarini-saglamaya-gayret-ediyoruz-1063662576.html

Bakan Yanık: Gençlerimizin sağlıklı, mutlu bireyler olarak var olmalarını sağlamaya gayret ediyoruz

Bakan Yanık: Gençlerimizin sağlıklı, mutlu bireyler olarak var olmalarını sağlamaya gayret ediyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bütün çalışmalarımızla çocuklarımız ve gençlerimizin sağlıklı ve mutlu bireyler olarak toplumsal hayatın her... 20.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-20T23:20+0300

2022-11-20T23:20+0300

2022-11-20T23:20+0300

derya yanık

politika

çocuk

genç

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, 'İklim Değişikliği ve Çocuk Katılımı' temalı 23. Çocuk Forumu açılışına katıldı.Programın açılışında konuşan Yanık, bugün farklı coğrafyalardan gelen çocukları ve gençleri bir arada görmenin heyecanı ve mutluluğu içinde olduklarını söyledi.Çocuklar ve gençler arasında kardeşlik duygularıyla kurulan dostlukların, ülkelerin ilişkilerini de yakınlaştıracağına ve dünya barışını güçlendireceğine yürekten inandığını vurgulayan Yanık, "Bizim bu anlamda bizim bir 23 Nisan tecrübemiz var. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızdan, uzun yıllardır dünya çocuklarıyla beraber kutladığımız bir bayramımızdan edindiğimiz önemli bir tecrübe var" diye konuştu.Yanık, Türkiye'nin Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni imzalayan 193 ülkeden biri olduğunu hatırlatarak, 'çocuğun en yüksek yararı' ilkesini gerçekleştirmeye yönelik imzalanan bu sözleşmenin, çocuğun bütün haklarının korunması adına belli düzenlemeleri öngördüğünün altını çizdi.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak çocukların refahını ve mutluluğunu arttırmak için çalışmaları sürekli güncellediklerini, onların büyüme sürecine uygun hizmetlerle gelişimlerine katkı sağladıklarını dile getiren Yanık, sözlerine şöyle devam etti:'Çocuk Hakları Strateji Belgesi'ne ilişkin çalışmalar devam ediyor''Türkiye Çocuk Araştırması' Projesi ile çocuklara yönelik sunulan hizmetlere ilişkin sağlık, eğitim, güvenlik gibi göstergeleri bütüncül olarak değerlendirmek üzere bir veri setinin oluşturulmasını amaçladıklarını ifade eden Yanık, şöyle konuştu:Yanık, çocukların mutluluğu ve geleceğe en güçlü şekilde hazırlanmaları için Çocuk Hakları Strateji Belgesi'ne ilişkin çalışmaların da devam ettiğini söyledi.2023-2028 yıllarını kapsayacak 'Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi' ile çocuk haklarının etkin bir şekilde uygulanması adına, gerekli tüm işlemlerin eksiksiz yerine getirilmesi ve ilgili birimlerle koordinasyonunun sağlanmasını hedeflediklerini aktaran Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:'Çocuk politikalarında dünyaya örnek olan çalışmalara imza atıyoruz'Çocukların bu yıl, 'İklim Değişikliği ve Çocuk Katılımı' temasını seçtiğini dile getiren Yanık, dünyada yaşayan herkesi ilgilendiren ve sorumluluk almasını gerektiren bu konuda gösterdikleri duyarlılıktan ötürü çocukları tebrik etti.Bakan Yanık, iklim değişikliğinin bir çocuk hakkı temelinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Çünkü iklim değişikliğinden, iklim değişikliğinin sonuçlarından en çok kadınların ve çocukların etkilendiğini, etkileneceğini biliyoruz. Maalesef dünyanın bu konuda da acı tecrübeleri var. Dolayısıyla bugünden başlayarak iklim değişikliğinin sonuçlarına yönelik dezavantajlı grupların en az etkileneceği şekilde birtakım tedbirlerin alınması gerektiği, birtakım çalışmaların yapılması gerektiği hepimizin malumu. O yüzden bütün bu çalışmalar, gayretler bunun için" değerlendirmesinde bulundu.Küreselleşme ve iklim değişikliğinin, yaşanılan yerlere ve farklı kültürel özelliklere rağmen herkesi benzer şekilde etkilediğini belirten Yanık, şunları kaydetti:Yanık, gençlerin bu konudaki farkındalığının, gelecek günler adına son derece ümit verici gelişmeler arasında sayıldığını belirtti. Bakan Yanık, "Çocukların hakları kendilerine teslim edildikçe, ülkemiz ve dünya meselelerini daha yakından tanıyıp fikir geliştirebileceklerine ve karar alma süreçlerindeki görünürlüklerinin artacağına inanıyoruz. Biz Türkiye olarak çocuk politikalarında geniş bir vizyon ortaya koyuyor, tüm dünyaya örnek olan çalışmalara imza atıyoruz" diye konuştu.Bu toplantının, kurulacak dostlukların bir başlangıcı ve ortak çalışmaların yol gösterici olması temennisinde bulunan Yanık, Uluslararası Çocuk Forumu tecrübesinin güzel anılar ve dostluklar kazandıracağına, önemli bilgi ve tecrübeler katacağına inandığını bildirdi.Bakan Yanık, forum kapsamındaki tüm çalışmaların verimli ve faydalı geçmesini dileyerek, "Ne zaman ihtiyaç duyarsanız, size her konuda destek olmak üzere yanınızda olduğumuzu lütfen hatırlayın. Biz, sizlere inanıyor ve güveniyoruz. Her zaman bağımız sağlam, yolumuz açık olsun. Bu duygularla 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nüzü kutluyor, hepinizi sevgiyle selamlıyorum" diye konuştu.

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